26 драматичных фотографий, смотреть на которые нужно крайне осторожно

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Бывают такие дни, когда все не просто валится из рук, а буквально идет против вас. После таких неудач не просто хочется на ручки, но и возникает желание переосмыслить сущность бытия за бокалом любимого вина. В нашей новой подборке вас ждут трагические ситуации, которые могут быть знакомы и вам, однако в этот раз они выпали на долю других.

Вам приходилось становиться героем настоящей драмы? Мы в AdMe.ru очень надеемся, что нет, однако всегда стоит быть готовым к превратностям, которые может подкинуть нам судьба.

Тот самый момент, когда нужно сжать пальцы так крепко, как никогда

Нет более печального зрелища, чем брошенная пицца в дикой природе

Тот момент, когда чувствуешь аромат жареного бекона и слишком близко подходишь к горячей сковороде

А у вас тоже такое случалось?

Просто идеальное место для аварии

«Благодарим за аккуратное вождение».

У фанатов Apple это фото может вызвать скачок давления

Вот что бывает, когда катаешься на велосипеде в +38° без солнцезащитного крема

Тот самый момент, когда жалеешь, что не купил подводную лодку

Смотри, я приготовил паэлью!

Прощай, планшет, увидимся через 47,5 лет

«iPad заблокирован. Повторите попытку через 25 024 394 минуты».

Они проводят презентацию для 100 человек с помощью одного ноутбука

Когда ты одинок и у тебя есть куча времени на то, чтобы подмечать детали

Кажется, что здесь прошло кровавое сражение. Но это просто рассыпанная паприка

«В пятницу купил жене автомобиль. В субботу на него упало 50-метровое дерево»

«Сегодня я нашел худший арбуз на свете»

Да что вы вообще знаете о боли

Когда забыл вынуть салфетку из кармана перед стиркой

«Сегодня я закрыл свой магазин игрушек. Большинство чеков выглядело так»

«Сумма: $ 13,84. Вы сэкономили $ 1 264,06!!!»

Сколько боли и разочарования в одном снимке

Когда счастье зависит от твоих математических способностей

«Привет, дорогая! Возьми мою карточку и потрать столько, сколько захочешь, пройдись по магазинам или сходи на ланч с подружками. ПИН-код — решение задачи. Люблю тебя, дорогая».

Когда вместо банки с мукой случайно берешь сахарную пудру

«Моя долгожданная удочка за $ 160 прибыла сломанной!»

Еще несколько минут, и это станет причиной пробки

Все нужно собрать и вымыть. И да, это черника

«За последние 12 месяцев я ломал левую лодыжку 7 раз»

«Ура! Наконец-то я нашел четырехлистный клевер!»

А от какой фотографии ваше сердце дрогнуло?