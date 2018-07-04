26 драматичных фотографий, смотреть на которые нужно крайне осторожно
Бывают такие дни, когда все не просто валится из рук, а буквально идет против вас. После таких неудач не просто хочется на ручки, но и возникает желание переосмыслить сущность бытия за бокалом любимого вина. В нашей новой подборке вас ждут трагические ситуации, которые могут быть знакомы и вам, однако в этот раз они выпали на долю других.
Вам приходилось становиться героем настоящей драмы? Мы в AdMe.ru очень надеемся, что нет, однако всегда стоит быть готовым к превратностям, которые может подкинуть нам судьба.
Тот самый момент, когда нужно сжать пальцы так крепко, как никогда
Нет более печального зрелища, чем брошенная пицца в дикой природе
Тот момент, когда чувствуешь аромат жареного бекона и слишком близко подходишь к горячей сковороде
А у вас тоже такое случалось?
Просто идеальное место для аварии
«Благодарим за аккуратное вождение».
У фанатов Apple это фото может вызвать скачок давления
Вот что бывает, когда катаешься на велосипеде в +38° без солнцезащитного крема
Тот самый момент, когда жалеешь, что не купил подводную лодку
Смотри, я приготовил паэлью!
Прощай, планшет, увидимся через 47,5 лет
«iPad заблокирован. Повторите попытку через 25 024 394 минуты».
Они проводят презентацию для 100 человек с помощью одного ноутбука
Когда ты одинок и у тебя есть куча времени на то, чтобы подмечать детали
Кажется, что здесь прошло кровавое сражение. Но это просто рассыпанная паприка
«В пятницу купил жене автомобиль. В субботу на него упало 50-метровое дерево»
«Сегодня я нашел худший арбуз на свете»
Да что вы вообще знаете о боли
Когда забыл вынуть салфетку из кармана перед стиркой
«Сегодня я закрыл свой магазин игрушек. Большинство чеков выглядело так»
«Сумма: $ 13,84. Вы сэкономили $ 1 264,06!!!»
Сколько боли и разочарования в одном снимке
Когда счастье зависит от твоих математических способностей
«Привет, дорогая! Возьми мою карточку и потрать столько, сколько захочешь, пройдись по магазинам или сходи на ланч с подружками. ПИН-код — решение задачи. Люблю тебя, дорогая».
Когда вместо банки с мукой случайно берешь сахарную пудру
«Моя долгожданная удочка за $ 160 прибыла сломанной!»
Еще несколько минут, и это станет причиной пробки
Все нужно собрать и вымыть. И да, это черника
«За последние 12 месяцев я ломал левую лодыжку 7 раз»
«Ура! Наконец-то я нашел четырехлистный клевер!»
А от какой фотографии ваше сердце дрогнуло?
Фото на превью stylestruIy / twitter