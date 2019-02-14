26 доказательств того, что счастье измеряется не в айфонах

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В погоне за будущим счастьем многие ускоряются настолько, что не замечают, насколько прекрасно их сегодня. А ведь настоящие счастливчики никуда не бегут: они радуются уютному крову, удобной кровати или даже самому факту ее наличия, верному другу рядом, подарку от любимой бабушки, каждому маленькому достижению на непростом жизненном пути.

Эти люди эффективнее любого коуча на собственном примере учат нас быть счастливыми здесь и сейчас, и AdMe.ru не мог не восхититься их способностью вне зависимости от обстоятельств относиться к жизни с неподдельным восторгом.

1. Этот мужчина только что вернулся домой после нескольких месяцев отсутствия из-за работы. В их глазах — абсолютное счастье

2. У каждого свои представления о счастливом детстве, но мыльные пузыри — его обязательная составляющая

3. Похоже, эти четверо на одной волне

4. «Мой сын-аутист нашел утешение в творчестве. Недавно он опубликовал свою книгу на Amazon! На этой фотографии он дарит экземпляр учительнице, которая помогла ему на этом пути»

5. «Сестра прислала мне фотографию своего дога и щенка, которого они только что взяли»

6. «Моя мама сделала внучкам по помпоновому пледу их любимых оттенков. Они в полном восторге»

7. «После многих лет сна сначала на полу, а затем на надувном матрасе у меня наконец-то появилась кровать!»

8. «Это то, что я называю абсолютным счастьем»

9. «Моя племянница всегда любила тыквы. Сегодня мы впервые взяли ее на тыквенную ферму»

10. «10 месяцев назад я решила научиться любить себя. Переехала, сменила работу и окружила себя настоящими друзьями. Это фото запечатлело то, что я сейчас чувствую, — чистое счастье! Я чертовски горжусь собой»

11. «Моя жена поймала момент, когда мы с дочерью ехали в поезде и терлись носами. Вот оно, абсолютное счастье»

12. «Мое сердце наполняется теплотой каждый раз, когда я вижу, как счастливы эти двое — мой 8-летний пес и моя 81-летняя мама»

13. Еще непонятно, кто здесь самый счастливый

14. Счастье — это когда твой друг рядом

15. Хорошо быть малышом: снег, горка, санки — вот и все, что нужно для полного восторга

16. Душевная гармония, как хорошее вино, с возрастом обретает совершенно особое звучание

17. «Мой парень подарил мне на день рождения возможность пообщаться с лемуром. Я просто счастлива!»

18. Снег. Вот, в принципе, и все, что нужно этим троим для полного счастья

19. Чистого счастья не существует. Хотя...

20. «Моя мама мечтала о карликовом пуделе больше 30 лет, и вот ее мечта сбылась»

21. «Мой отец женился после того, как 13 лет был один и сам воспитывал трех дочек»

22. «Мой 101-летний дедушка с нашим новым щенком. Его радости нет предела»

23. «После автомобильной аварии моей девушке ампутировали руку. Неделю спустя мы усыновили Лолу, и я не знаю, кто сейчас из них счастливее»

24. «После 8 месяцев непростого обучения я делаю свою первую татуировку на фальшивой коже. Это, конечно, еще не предел мечтаний, но даже сейчас я невероятно счастлив»

25. «Мои родители расстались, но они старались вместе воспитывать меня, хоть и не ладили. Это наше первое совместное фото за 10 лет. Я счастлив, что ради меня они смогли преодолеть обиды»

26. Счастье — это не обстоятельства. Счастье — это состояние души!

А какой из этих фотографий вы присвоили бы статус самого мощного антидепрессанта?