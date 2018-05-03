26 доказательств того, что отзывы в интернете — это отдельный вид искусства

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Сегодня отзывы — это не только шанс узнать, стоит ли вообще покупать какую-то вещь, это еще и огромный простор для творчества. В интернете иногда встречаются такие комментарии к товарам и услугам, что из них впору делать юмористические сборники.

AdMe.ru подобрал для вас 26 отзывов, которые покорили нас своей искрометностью.

Самая стойкая подводка

Просто хочу, чтобы вы больше старались

Иногда на отзывы лучше не отвечать...

Когда спам и контекстная реклама уже достали

Отзыв о работе полиции

Когда разработчики явно не привыкли к комплиментам

Какой отличный получился подарок

Когда попался ироничный администратор магазина ковриков для мышек

Когда фасон немного не под твою фигуру

Просто неприятные воспоминания

Из чего же этот принтер сделан?

Когда не мог не заказать

Уровень справедливости отзыва зашкаливает

Плохие разработчики

Когда клиенты хотят продвинуть тебя по карьерной лестнице

Впечатляющие обновления

Когда в Google можно найти даже отзывы на работу военкомата

Какой современный врач попался

Точно как в армии

Слишком многофункциональный нож

Звуки дабстепа

«Отзыв в магазине: Когда я зашла в магазин, я сказала: „Я хочу диван, который выглядит как звуки дабстепа“. Я была настроена скептически, но вот этот оказался великолепен!»

Не бывал, но осуждаю

И шапка, и костюм на Новый год

Вот к чему приводит отличная звукоизоляция

Когда кто-то готов на все ради мороженого

Пугающая реалистичность

А вы делаете скриншоты смешных отзывов, которые попадаются, когда вы ищете какой-то товар?