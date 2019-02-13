26 доказательств того, что мужчинам и женщинам не найти общий язык

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Не стоит удивляться, если мужчина не видит разницы между двумя похожими платьями, которые для женщины очевидно разные. Наверняка у него тоже есть вопросы к тому, как можно чистить машину от снега лопатой, бесконечно терять волосы по всему дому и зачем создавать тайники печенья Oreo.

У AdMe.ru нет сомнений, что иногда для понимания друг друга мужчинам и женщинам нужен переводчик, но без него жить определенно веселее.

«Клиентка позвонила и начала кричать, что мы поставили ей бракованную матрицу, на которой „цифры постоянно висят“. Отправили к ней курьера»

Когда нашел тайник жены с печеньем Oreo, который она сделала, чтобы ты все не съел

Если в доме есть мужчина с бородой, раковина часто выглядит так

«Я на расстоянии 483 км от своей жены и все еще нахожу ее заколки для волос»

«У моего парня не нашлось специй для курицы. Вообще никаких, понимаете?»

Когда любимая женщина не парится о назначении мисок

«Вода. Еда».

«Одно из них висит неправильно, и это повторяется каждое утро. О мужчины...»

«Никогда, слышите, никогда не советуйтесь с парнем по поводу выбора одежды»

«Моя жена: „Детка, можешь сделать ДЛЯ НАС обувные полки?“»

«Как вообще можно потерять 9 носков? Куда они могли деться? Куда мой муж засунул их?»

«Так моя жена избавляется от яичной скорлупы»

Когда просишь мужа плотно закрывать упаковку

Главное — чистота, а гости подождут

«Вот так мой муж запек картофель к ужину»

«Моя девушка постоянно ворует мои носки. И они никогда не сочетаются между собой»

«Попросила мужа распаковать бумагу. Вместо милой пирамиды, которую я обычно делаю, получила этот шедевр, ожидающий момента, чтобы рухнуть мне на голову»

Сама испекла — сама решила, как есть

«Муж покупал продукты и спросил, можно ли положить курицу в морозилку. Я сказала: „Да, просто раздели ее на части и положи в зип-пакеты“. Утром заглянула в холодильник и нашла это»

«Возвращаешься с работы поздно, и тут муж тебе говорит, что у него случилась небольшая неприятность»

Потому что не стоит посягать на святая святых

«Попросила брата оставить лимон к чаю»

Ни один из советов, касающихся брака, не готовит к тому, что женские волосы будут повсюду

То, как парень представляет себе фразу «у нас есть макароны»

«Попросила мужа купить зеленый лук»

Примерно такие же ощущения, когда муж скребет вилкой по сковородке с антипригарным покрытием

«Вчера у меня поднялась температура, и мой парень решил, что термометр — это тест на беременность»

А какие любопытные моменты вы замечали в поведении близких?