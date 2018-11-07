26 доказательств того, что лень может застать врасплох кого угодно

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Пожалуй, вряд ли на свете найдется хоть одно живое существо, которое время от времени не позволяло бы себе немного побездельничать и предаться ленивой неге. Однако встречаются и такие индивидуумы, для кого лень — не временное состояние, а жизненный принцип. И да, они не испытывают по этому поводу ни малейших угрызений совести.

Как выяснил AdMe.ru, на свете немало людей и зверей, которые терпеть не могут себя чем-либо утруждать. Некоторые из них настолько самозабвенно ленивы, что это даже немного вдохновляет.

1. Будни. Препод. Лень

2. «Это то самое „непреодолимое препятствие на пути к двери“, которое помешало сотруднику почтовой службы доставить мою посылку»

3. То чувство, когда рядом освободилось место, но, хотя тебе и тесно, ты не спешишь пересаживаться. Потому что надеешься, что пересядет кто-то другой

4. Готово, босс, дверной стоппер установлен!

5. Поливает цветы. В дождь. Не выходя из кабины

6. Очень жизненный вопрос

7. А держите-ка вы их сразу все

8. Картофель очищенный для просто ленивых. Для суперленивых продают сразу отварной

9. Когда нашел «свой» отдел в спортивном магазине

10. Интересно, это стремление доминировать над хозяином или банальная лень?

11. У человека, склонного к ничегонеделанию, рука не поднимется исправить пункты 4 и 12, а пункт 7 и вовсе можно признать девизом прокрастинаторов

12. Вот если бы еще и разогревать не надо было

13. Эта кошка даже до еды предпочитает добираться лежа

14. «Ей просто не хотелось двигаться, пока папа косил газон»

15. Когда наушники работают только при определенном положении провода, а сходить и купить новые не вариант

16. «Расскажи о себе» — «Я ленивая, люблю поесть. Дальше рассказывать лень, пойду поем»

17. Из жизни лодыря-агронома

18. Лениво это постить, но мы себя перебороли

19. При определенном старании любая модель телевизора может управляться дистанционно

20. Когда страсть как не хочется идти за батарейкой

21. «Вернувшись с обеденного перерыва, увидел на экране блокировки этого приятеля. Похоже, компьютер догадывается, что я недостаточно усердно работаю»

22. Апогей людской лени

23. Наверное, это самая беззаботная собака в мире

24. Некоторые и в непогоде находят ощутимые плюсы

25. «Самый ленивый способ украсить елку, который мне когда-либо приходилось видеть»

26. Надо было скрин с Google Maps снять, и тогда можно было вообще с дивана не вставать

А какие примеры «вопиюще» ленивого поведения вы замечали за собой или за своими знакомыми?