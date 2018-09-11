26 доказательств того, что к макияжу лучше относиться с юмором

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Считается, что красота спасет мир, а юмор — это спасательный круг на волнах жизни. Их сочетание может породить нечто по-настоящему интересное — особенно на просторах интернета.

AdMe.ru собрал искрометные цитаты, мемы и советы о том, что большинство девушек используют с целью стать еще красивее, — о косметике и макияже. Но и мужчины, несомненно, способны оценить глубокий смысл этих забавных интернет-творений.

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