26 доказательств того, что к макияжу лучше относиться с юмором

Считается, что красота спасет мир, а юмор — это спасательный круг на волнах жизни. Их сочетание может породить нечто по-настоящему интересное — особенно на просторах интернета.

AdMe.ru собрал искрометные цитаты, мемы и советы о том, что большинство девушек используют с целью стать еще красивее, — о косметике и макияже. Но и мужчины, несомненно, способны оценить глубокий смысл этих забавных интернет-творений.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Какие мемы или цитаты показались вам наиболее забавными или точными? Возможно, и у вас есть несколько подобных примеров из личного опыта?

Фото на превью vondevin / imgur, Makeupholic_rania / twitter

11 На склад!
7 Комментарии
  • 11 сентября 2018
  • 7
  • 11625

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!