26 фото, доказывающих, что в людей все еще стоит верить

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Говорить незнакомцам комплименты просто для того, чтобы поднять им настроение. Поддаться порыву и составить компанию уличному музыканту. Без лишних раздумий прийти на помощь тому, кто в ней нуждается. Герои нашей подборки знают множество способов сделать мир лучше. И для этого точно не требуются суперспособности или волшебная палочка.

Мы в AdMe.ru больше всего на свете ценим доброту и искренность, а потому решили показать вам 26 снимков, каждый из которых наполнен ими под завязку.

«У моего коллеги из Гватемалы сегодня день рождения. Так как его семья далеко, я решил устроить ему праздник»

Эта женщина каждое утро приходит в парк, чтобы покормить бездомных собак

«Это мистер Ренфро. Он был водителем школьного автобуса с того самого момента, как я пошел в 5-й класс. В этом году я окончил школу, а он решил уйти с работы. Сегодня мы обнялись на прощание»

Учитель решил накормить школьников завтраком перед экзаменом

На 94-й минуте команда Японии пропустила гол и покинула Чемпионат мира, но японские болельщики все равно остались после окончания матча, чтобы убрать мусор

«Нашел этого парня на обочине дороги по пути на работу и отвез его в ветеринарную клинику»

Раз в неделю ребята выходят на дорогу с этими плакатами, чтобы просто поднять настроение прохожим

«Ты прекрасна».

«Кто-то оставил статую ангела в саду моей бабушки. Я давно не видел ее такой счастливой»

Парень решил помочь флейтисту собрать немного денег и исполнил с ним дуэтом несколько мелодий

«Я оставил шоколадку в отеле с запиской: „Это вам. Хорошего дня!“ И вот что я нашел по возвращении в номер»

У парня никак не получалось завязать галстук, и незнакомка решила ему помочь

«Каждое утро школьник помогает слепому олененку, который живет в нашем районе, найти еду»

Сотрудники магазина решили бесплатно раздавать бутылки с водой во время сильной жары

«Мы знаем, что на улице очень жарко. Эта охлажденная вода для вас».

«Моя девушка увидела такую полочку в уборной одного из баров. Представляю, сколько мини-катастроф это помогло предотвратить»

Похоже, это начало крепкой дружбы двух незнакомцев

Профессор математики бесплатно дает уроки всем желающим

«Бесплатные уроки математики».

Предупреждение для почтальона

«Здесь гнездятся птицы. Пожалуйста, не используйте этот ящик».

«Помог этому парню выбраться из контейнера»

Во время ливня бездомные собаки нашли убежище в этом кафе

«Моя невеста помогает озадаченному дедушке выбрать памперсы для его внучки»

«Какой-то незнакомец отдал мне свой билет на поезд»

Мужчина принес теннисные шарики, чтобы пожертвовать их в местный приют для бездомных животных

Вместо того чтобы спилить корень, под него сделали специальную выемку в заборе

«Спасибо, что любишь меня, несмотря на то, какой я была раньше»

Парень из Нью-Йорка устроил флешмоб: он раздал всем желающим листы бумаги, чтобы каждый мог поделиться своей историей

«Cобака Пиппа часто приходит в нашу службу доставки, но для нее не всегда есть письма. Поэтому я решил сделать это»

«Письмо для Пиппы».

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