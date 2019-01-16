26 человек, у которых стакан наполовину полон иронией

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Умение иронизировать, в том числе над собой, — отличный тренажер для мозга и тренировки оптимизма. Иронично отнестись к ситуации, когда весь план эвакуации состоит из 1 слова, — легко. Посмеяться над собой — сложнее. Если нет возможности поехать в отпуск и собрать коллекцию песка с разных пляжей мира, можно преподнести это с юмором и получить свою минуту славы в интернете. День точно станет лучше.

AdMe.ru уверен, что без капельки иронии жизнь станет пресной, и предлагает даже самые раздражающие моменты воспринимать с легкостью.

Когда в магазине сказали, что пульверизаторов у них 100 % нет

Проницательность, которой можно только позавидовать

Когда тебе предлагают купить вещь с надписью «Собирайте моменты, а не вещи»

Когда не разделяешь философию своей компании

«Передовые решения для парковки».

Еще один повод крепить елку к потолку

Содержательно, доходчиво, ничего лишнего

«План эвакуации: бегите».

Заботливые сотрудники аэропорта верят в рассудительность своих клиентов

Неясно, принять это как комплимент или расстроиться

«Ты настолько же умен, как и красив».

Когда твой кот даст фору всем сторожевым собакам округи

«Замучился в свое время переделывать проводку в старом доме. Теперь, оказывается, это модно, и даже стоит недешево»

Когда все понятно без слов

«В этом стакане песок с каждого из пляжей, которые я посетил за последние 3 года»

Работал 8 часов, ощущается как 16

Если хочешь чего-то добиться от человека, сделай ему комплимент

Прощальный аккорд перед выпускным

«Я завидовала Гарри Поттеру и его умению разговаривать со змеями, но выяснилось, что я общалась с ними годами».

Уголок борьбы с предпринимательским стрессом

Слева — пиццерия, справа — организация, помогающая людям вести здоровый образ жизни и худеть

Надпись «нержавейка» на этих ножницах — единственное место, которое ржавеет

«Не ржавеет».

Когда постоянно демонстрируешь ироничное отношение к жизни

«Какая у тебя любимая еда?» «Мне нравятся баранки, потому что они такие же пустые внутри, как и я. Рэнди»

Здесь не продают Coca Cola, зато можно купить Pepsi

Пока непонятно, какое будущее нас ждет, но точно светлое

На снегу возле школы установили знак «Мокрый пол»

«Осторожно, мокрый мол».

Если у каждого должна быть хорошая обувь, то почему ее не видно на модели?

«У каждого должна быть хорошая обувь».

Круглосуточная кофейня, говорите?

«Кофе 24 часа в сутки».

Телефон в университетской библиотеке, где запрещено звонить

«Не звонить».

Первый шаг к достижению цели — честность перед собой

А какую ироничную ситуацию вы наблюдали в последнее время?