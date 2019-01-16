26 человек, у которых стакан наполовину полон иронией
Умение иронизировать, в том числе над собой, — отличный тренажер для мозга и тренировки оптимизма. Иронично отнестись к ситуации, когда весь план эвакуации состоит из 1 слова, — легко. Посмеяться над собой — сложнее. Если нет возможности поехать в отпуск и собрать коллекцию песка с разных пляжей мира, можно преподнести это с юмором и получить свою минуту славы в интернете. День точно станет лучше.
AdMe.ru уверен, что без капельки иронии жизнь станет пресной, и предлагает даже самые раздражающие моменты воспринимать с легкостью.
Когда в магазине сказали, что пульверизаторов у них 100 % нет
Проницательность, которой можно только позавидовать
Когда тебе предлагают купить вещь с надписью «Собирайте моменты, а не вещи»
Когда не разделяешь философию своей компании
«Передовые решения для парковки».
Еще один повод крепить елку к потолку
Содержательно, доходчиво, ничего лишнего
«План эвакуации: бегите».
Заботливые сотрудники аэропорта верят в рассудительность своих клиентов
Неясно, принять это как комплимент или расстроиться
«Ты настолько же умен, как и красив».
Когда твой кот даст фору всем сторожевым собакам округи
«Замучился в свое время переделывать проводку в старом доме. Теперь, оказывается, это модно, и даже стоит недешево»
Когда все понятно без слов
«В этом стакане песок с каждого из пляжей, которые я посетил за последние 3 года»
Работал 8 часов, ощущается как 16
Если хочешь чего-то добиться от человека, сделай ему комплимент
Прощальный аккорд перед выпускным
«Я завидовала Гарри Поттеру и его умению разговаривать со змеями, но выяснилось, что я общалась с ними годами».
Уголок борьбы с предпринимательским стрессом
Слева — пиццерия, справа — организация, помогающая людям вести здоровый образ жизни и худеть
Надпись «нержавейка» на этих ножницах — единственное место, которое ржавеет
«Не ржавеет».
Когда постоянно демонстрируешь ироничное отношение к жизни
«Какая у тебя любимая еда?» «Мне нравятся баранки, потому что они такие же пустые внутри, как и я. Рэнди»
Здесь не продают Coca Cola, зато можно купить Pepsi
Пока непонятно, какое будущее нас ждет, но точно светлое
На снегу возле школы установили знак «Мокрый пол»
«Осторожно, мокрый мол».
Если у каждого должна быть хорошая обувь, то почему ее не видно на модели?
«У каждого должна быть хорошая обувь».
Круглосуточная кофейня, говорите?
«Кофе 24 часа в сутки».
Телефон в университетской библиотеке, где запрещено звонить
«Не звонить».
Первый шаг к достижению цели — честность перед собой
А какую ироничную ситуацию вы наблюдали в последнее время?
Фото на превью pokemon-collector / reddit