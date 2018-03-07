26 человек, у которых лишь секунду назад все еще было хорошо

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На ваших глазах кого-то собирается облить водой слон, лягушка бросается подруге прямо в лицо или мяч летит в камеру? Высший пилотаж в такой момент не только прийти несчастному на помощь, но и успеть сделать крутой снимок. Особенно если при этом удастся поймать мгновение за секунду до катастрофы.

AdMe.ru собрал для вас истории людей, у которых все пошло не по плану, но они сумели превратить неудачу в очередной повод посмеяться.

«Я просто пытался сделать селфи, как вдруг...»

В погоне за крутым кадром случается и подмочить репутацию

«Футбол — контактный спорт», — говорили они

«Нашла лягушку, которая мне понравилась, а она на меня напала»

Кому-то сейчас будет очень мокро

Так вот почему мама говорила объезжать люки

Равновесие уже безнадежно утеряно

Сейчас кто-то уйдет в нокаут

Леди не желает освежиться?

Внимание, сейчас вылетит птичка!

И только один человек в конце пристани понял, что бежать бессмысленно

А давай сыграем в лошадку?

Ох, что сейчас будет!

Главное — сохранять невозмутимость

Вы тоже сейчас зажмурились?

На пике блаженства случается и сорваться

На фотосессии с детьми неудачных кадров не бывает

Он даже не пытается убежать

Самое своевременное селфи

Не все кадры на фоне моря одинаково романтичны

Когда серф решил уплыть без тебя

Да что вы знаете об ударах судьбы!

Кажется, они уже все поняли

Прощай, камера!

А не принять ли маме сладкий душ?

Когда фотосессия с твоей крошкой пошла не по плану

А вам когда-нибудь удавалось заснять моменты за секунду до катастрофы?