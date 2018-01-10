26 человек, у которых год начался с невероятной удачи
В первые дни января каждый из нас надеется на маленькое чудо. Веря в заветное «как встретишь год, так его и проведешь», мы видим даже в небольшой удаче обещание невероятного волшебства.
AdMe.ru собрал для вас истории 26 людей, у которых год начался с долгожданной встречи с фортуной.
Фотограф случайно сделал уникальный снимок и заметил это только дома
«Моя девушка и моя мама любуются новогодним салютом, который устроили прямо напротив нашего окна»
Мать двоих детей выиграла $ 5 млн по лотерейному билету, купленному по ошибке
«В прошлом году у меня украли iPhone. В этом году я стал победителем новогоднего розыгрыша на работе»
«Сегодня утром я присоединился к клубу диснеевских принцесс»
«Моя камера промокла, но этот снимок того стоил»
«Мой отец управляет автомойкой 30 лет. После праздников он нашел это письмо в почтовом ящике»
«Лучший канун Нового года: мой сын сделал свои первые шаги»
Джекпот от торгового автомата
«Я сидел и ждал идеального момента для фото, когда появился этот поезд»
Собака спасла жизнь своему хозяину, согревая его целые сутки на морозе, когда он поскользнулся и сломал шею
«Первое фото моей дочки в новом году»
«Я получила в свое распоряжение целый самолет, когда случайно забронировала билет на рейс, предназначенный для перевозки экипажа»
«Идеальная снежинка упала на мой шарф»
«В новогоднюю ночь нашел в своем кармане монетку, которой исполнилось ровно 100 лет»
«Оказались соседями в поезде с аниматором видеоигр. На протяжении 6-часовой поездки он рисовал и развлекал мою дочь, а потом его отец подвез нас до отеля. Совершенно незнакомый человек стал для нас другом»
«Посчастливилось запечатлеть отличную сцену на дороге»
«Она влюблена в нового члена нашей семьи»
«Прохожая подарила мне перчатки, когда я сегодня возвращалась с работы в мороз»
Радость первого знакомства со снегом
Неожиданный приятный бонус
В Канаде несколько десятков жителей провинции Новая Шотландия спасли кита, выбросившегося на берег 1 января
Владельцы этого дома эвакуировались из-за лесных пожаров и оставили включенной систему полива газона
«Классный парень наш новый сосед. Увидев, как я убираю снег лопатой, он с помощью своей „новой игрушки“ помог расчистить дорогу к моему дому»
«Долгожданный новогодний подарок для бабушки»
В турецких СМИ большой резонанс вызвала фотография чистильщика обуви, бежавшего из Сирии, который завороженно разглядывал спортивный зал (слева). И тогда владельцы клуба подарили 12-летнему парню пожизненный абонемент
А вас наступивший год уже успел порадовать приятными сюрпризами? Делитесь в комментариях!
Фото на превью ImmunosuppressivePip/reddit