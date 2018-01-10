26 человек, у которых год начался с невероятной удачи

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В первые дни января каждый из нас надеется на маленькое чудо. Веря в заветное «как встретишь год, так его и проведешь», мы видим даже в небольшой удаче обещание невероятного волшебства. AdMe.ru собрал для вас истории 26 людей, у которых год начался с долгожданной встречи с фортуной.

Фотограф случайно сделал уникальный снимок и заметил это только дома

«Моя девушка и моя мама любуются новогодним салютом, который устроили прямо напротив нашего окна»

Мать двоих детей выиграла $ 5 млн по лотерейному билету, купленному по ошибке

«В прошлом году у меня украли iPhone. В этом году я стал победителем новогоднего розыгрыша на работе»

«Сегодня утром я присоединился к клубу диснеевских принцесс»

«Моя камера промокла, но этот снимок того стоил»

«Мой отец управляет автомойкой 30 лет. После праздников он нашел это письмо в почтовом ящике»

«Лучший канун Нового года: мой сын сделал свои первые шаги»

Джекпот от торгового автомата

«Я сидел и ждал идеального момента для фото, когда появился этот поезд»

Собака спасла жизнь своему хозяину, согревая его целые сутки на морозе, когда он поскользнулся и сломал шею

«Первое фото моей дочки в новом году»

«Я получила в свое распоряжение целый самолет, когда случайно забронировала билет на рейс, предназначенный для перевозки экипажа»

«Идеальная снежинка упала на мой шарф»

«В новогоднюю ночь нашел в своем кармане монетку, которой исполнилось ровно 100 лет»

«Оказались соседями в поезде с аниматором видеоигр. На протяжении 6-часовой поездки он рисовал и развлекал мою дочь, а потом его отец подвез нас до отеля. Совершенно незнакомый человек стал для нас другом»

«Посчастливилось запечатлеть отличную сцену на дороге»

«Она влюблена в нового члена нашей семьи»

«Прохожая подарила мне перчатки, когда я сегодня возвращалась с работы в мороз»

Радость первого знакомства со снегом

Неожиданный приятный бонус

В Канаде несколько десятков жителей провинции Новая Шотландия спасли кита, выбросившегося на берег 1 января

Владельцы этого дома эвакуировались из-за лесных пожаров и оставили включенной систему полива газона

«Классный парень наш новый сосед. Увидев, как я убираю снег лопатой, он с помощью своей „новой игрушки“ помог расчистить дорогу к моему дому»

«Долгожданный новогодний подарок для бабушки»

В турецких СМИ большой резонанс вызвала фотография чистильщика обуви, бежавшего из Сирии, который завороженно разглядывал спортивный зал (слева). И тогда владельцы клуба подарили 12-летнему парню пожизненный абонемент

А вас наступивший год уже успел порадовать приятными сюрпризами? Делитесь в комментариях!