26 человек, у которых черная полоса в жизни и не думает меняться не белую
Мелкие неурядицы случаются в жизни каждого. Но герои этой подборки могли бы получить Гран-при и приз зрительских симпатий в номинации «Самый неудачный день».
AdMe.ru собрал 26 фото от людей, у которых есть веские причины думать, что фортуна их недолюбливает.
Маркетинг vs. реальность
Во всем виновата надпись
«К успеху не бывает легких путей».
То чувство, когда пытался провезти 50 коробок печенья, а тебя досматривают как наркокурьера
«Через год после моих слезных просьб не чистить этот сотейник металлической губкой»
«Цветы, которые я заказал в онлайн-каталоге. И те, что мне прислали»
Когда забыл, что компьютер нужно периодически чистить от пыли
«Попросил продавца нарезать сэндвич на 3 части»
Девушки, не надо так
Вот что значит день не задался
Не стоит надевать рваные джинсы в солнечную погоду
«Наверное, еще рано оставлять нашего щенка одного дома»
Сочувствуем тебе, парень
«Найден ключ от машины. Верну за шиномонтаж»
«Сегодня впервые узнал, каково это — упасть с велосипеда, перелетев через руль»
Этот выпускной вечер запомнится надолго
Худшее начало дня
Кажется, ему нужна новая отвертка
Хороший тамада, и конкурсы интересные
«Доставили наш телевизор за $ 1 000»
«Устанавливать двери в японском стиле было не лучшей идеей»
«Ночью кто-то врезался в мой гараж»
«Был настолько уставшим, что забыл поставить чашку»
«Это была классная поездка, пока не начался шторм»
«Вчера нам доставили товар. А сегодня мы увидели это»
Победил
«Почетной грамотой за лучшую прическу награждается Джо Вон».
Когда не любишь уступать дорогу
А с вами случалось нечто подобное?
Фото на превью joewon99 / twitter