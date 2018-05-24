26 человек, у которых черная полоса в жизни и не думает меняться не белую

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Мелкие неурядицы случаются в жизни каждого. Но герои этой подборки могли бы получить Гран-при и приз зрительских симпатий в номинации «Самый неудачный день».

AdMe.ru собрал 26 фото от людей, у которых есть веские причины думать, что фортуна их недолюбливает.

Маркетинг vs. реальность

Во всем виновата надпись

«К успеху не бывает легких путей».

То чувство, когда пытался провезти 50 коробок печенья, а тебя досматривают как наркокурьера

«Через год после моих слезных просьб не чистить этот сотейник металлической губкой»

«Цветы, которые я заказал в онлайн-каталоге. И те, что мне прислали»

Когда забыл, что компьютер нужно периодически чистить от пыли

«Попросил продавца нарезать сэндвич на 3 части»

Девушки, не надо так

Вот что значит день не задался

Не стоит надевать рваные джинсы в солнечную погоду

«Наверное, еще рано оставлять нашего щенка одного дома»

Сочувствуем тебе, парень

«Найден ключ от машины. Верну за шиномонтаж»

«Сегодня впервые узнал, каково это — упасть с велосипеда, перелетев через руль»

Этот выпускной вечер запомнится надолго

Худшее начало дня

Кажется, ему нужна новая отвертка

Хороший тамада, и конкурсы интересные

«Доставили наш телевизор за $ 1 000»

«Устанавливать двери в японском стиле было не лучшей идеей»

«Ночью кто-то врезался в мой гараж»

«Был настолько уставшим, что забыл поставить чашку»

«Это была классная поездка, пока не начался шторм»

«Вчера нам доставили товар. А сегодня мы увидели это»

Победил

«Почетной грамотой за лучшую прическу награждается Джо Вон».

Когда не любишь уступать дорогу

А с вами случалось нечто подобное?