26 человек, с которыми вы вряд ли нашли бы общий язык

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«Если бы все были такими, как я...» — сколько раз вы говорили это, в очередной раз столкнувшись с дурацкими выходками людей, которые совершенно не думают об окружающих? Интернет пестрит тысячами примеров того, что многие люди способны думать только о собственном комфорте.

AdMe.ru предлагает вам 26 фотографий людей, действия которых, пожалуй, никому не понять. Осторожно, от этой статьи может закипеть даже самый спокойный человек!

«Мой сосед всегда открывает хлеб так»

«И почему это диплом бакалавра моей сестры валяется смятым под сиденьем в машине?»

«Моя жена систематически выедает все кусочки печенья из мороженого. Может, развестись?»

«Боссу не понравился цвет стульев в комнате отдыха. Теперь у нас вообще нет стульев»

«Моя девушка не закрывает упаковки с продуктами и кладет их вверх дном. Прекрасно»

«Этот чувак припарковался ровно между бензоколонками и ушел в магазин»

«Я что, один регулярно чищу компьютерную мышку?»

«Так моя девушка подключила к сети свой ноутбук»

Когда задаешь два вопроса, а тебе отвечают «да». И на какой вопрос?!

Люди, да что же вы делаете?!

«Пожалуйста, не вырезайте ничего на бамбуке».

О эти операторы на концертах!

«5 часов полета с этим, ну спасибо»

Да это целое гнездо!

Неужели нельзя правильно разложить диски по коробочкам?

Носки со сланцами — от создателей носков с сандалиями

Пешеходы vs. Водители

«Я не курю, но приглашал в гости друзей, которые курят. Я поставил специальную баночку под окурки, но, видимо, на лужайку бросить их было гораздо проще»

«Моя дочь считает нормальным бросать вот так зубную щетку после умывания»

Как люди могут жить, годами не снимая пленку с телефона? Еще и такую

Неужели нельзя стряхнуть грязь с обуви?

«Моя жена вечно открывает коробки с хлопьями таким образом»

Кого-нибудь еще это бесит?

Уровень парковки — соседи

То, как моя девушка кладет свой ноутбук

Каждый раз в любом обувном магазине

«Время 10:00. Врач назначил мне на 8:20, но до сих пор не пришла даже медсестра»

А какие проделки окружающих раздражают вас?