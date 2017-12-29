26 человек, с которыми в рождественскую ночь приключилось маленькое чудо

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Новый год и Рождество — самое волшебное время в году. Время, когда с каждым может произойти чудо. И время, когда каждый может стать немножко волшебником. AdMe.ru собрал для вас 26 примеров самой настоящей рождественской магии. А в конце статьи вас ждет бонус: история о том, что ничто на свете не может помешать быть самым счастливым в этот праздничный день.

«Бездомная женщина поймала вора, пытавшегося украсть мой велосипед, за это я пригласил ее с сыном встретить Рождество у нас дома»

Глухой пес, брошенный во время урагана, обрел новую любящую семью к Рождеству

Этот мальчик страдает очень редким заболеванием, из-за которого он почти все время спит. Впервые за 4 года он проснулся к Рождеству и смог насладиться праздником в кругу семьи

«Два не знакомых между собой человека прислали мне поздравительные открытки, которые совпали в идеальную картинку»

«Любимая игрушка моей собаки — это Санта, поэтому мы решили их познакомить»

«5 лет назад и сейчас: подарки родителей всегда возвращают меня в детство»

«Мои консервативные родители не разрешали мне играть в „Подземелья и Драконов“, когда я был подростком. 30 лет спустя я исполняю свою мечту с сыном»

«Мой брат недавно скончался, и у него остался 4-летний сын. Его бывшие коллеги собрали для моего племянника все эти рождественские подарки. Невероятная поддержка в столь тяжелое для нашей семьи время»

Маленький мальчик принял этого бухгалтера-мусульманина за Санта-Клауса, и мужчина подыгрывал ему на протяжении 4 лет. Для маленького волшебства не существует никаких границ

«Моему отцу диагностировали раннюю стадию Альцгеймера. На это Рождество я подарил папе собаку. Он говорит, что понимает, что скоро позабудет многое, но эту собаку он будет помнить очень долго»

«Семья моего пациента с деменцией не смогла приехать к нему на праздник. Он был очень расстроен, но я сказала: „Нет, сэр, это же Рождество. Мы обязаны быть счастливы! Так что сейчас я — ваша семья, и самое время делать семейные фото“. Он согласился»

Девушка поделилась в интернете, что вот уже много лет покупает брату с умственным расстройством одну и ту же машинку на Рождество, но игрушку сняли с производства. Интернет-пользователи со всего мира откликнулись и помогли ей найти любимую игрушку для брата, а компания-производитель пообещала прислать все свои складские остатки этой семье

Вот он — настоящий дух праздника

«Каждый год моя мама готовит поздравительные конверты и кладет туда по $ 20, чтобы поздравить незнакомцев»

Железнодорожная станция в Лондоне организовала праздничный обед для бездомных

Ученики скинулись и подарили школьному уборщику, которого они обожают, новую обувь

«Мой папа погиб, когда мне было 3 месяца. В этом году в качестве подарка на Рождество для моей бабушки мы воссоздали это фото с моим новорожденным сыном»

«Моя жена родила ребенка, который не ее. Для пары, которая больше 10 лет мечтала о малыше. Суррогатное материнство может быть очень трудным, но я стал свидетелем величайшего рождественского подарка, какой только можно сделать. Я очень ею горжусь»

На Рождество этот мальчик получил долгожданное официальное уведомление об усыновлении

«Моя жена подарила мне самый лучший подарок»

«Целый год потребовался моей бабушке, чтобы сделать для меня этот подарок. Ручная вышивка всех Великих Домов из сериала „Игра престолов“»

«15 лет назад она усыновила меня, и никто на целом свете не делает меня счастливее. Лучшее наше Рождество вместе. Люблю свою бабушку»

«Я часто беру своего пса на работу. В этом году мой босс приготовил рождественский бонус и для него»

«Мои родители развелись после 20 лет брака. Много лет спустя они начали встречаться вновь. В это Рождество мой папа сделал маме предложение во второй раз»

«Мой парень приготовил мне самый лучший сюрприз»

Счастье, от которого невозможно сдержать слезы радости

Бонус: прячась от бомбежек в подземном убежище, эти люди все равно смогли устроить праздник для своих детей. 25 декабря 1940, Лондон

Чудеса бывают большими и маленькими. Самое главное — никогда не терять в них веру. Поделитесь с нами вашими самыми волшебными историями.