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26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации

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Рынок коучинга оценивается в миллиарды долларов. Люди готовы платить баснословные деньги за саморазвитие и борьбу с прокрастинацией. Но далеко не всегда модные курсы о том, как достичь успеха, приносят результат.

AdMe.ru уверен: залог успеха — это правильная мотивация и упорный труд. Герои этой подборки собственным примером вдохновляют других становиться лучше, не бросать начатое и делать пусть маленькие, но уверенные шаги навстречу мечте. А талантливая женщина из бонуса еще раз напоминает, что все возможно, стоит только захотеть.

«Моя первая большая работа крючком. Очень довольна тем, как все вышло»

26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации
© somewhatadultish / Reddit

«Мой первый урожай»

26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации
© mikemcdougal / Reddit

«Я дальтоник. Люди говорят, что я перепутала цвета, но я все равно горжусь своей работой»

26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации
© Nissa_Skywalker / Reddit

«Всегда хотел домашний спортзал. Мотивировало длительное сидение дома»

26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации
© nuckchorrisbra / Reddit

«Невеста захотела новую кровать. Это моя первая и на удивление удачная работа с мебелью»

26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации
© Vannarock / Reddit

«Шляпа в процессе. Набралась смелости и скоро открою собственный магазин»

26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации
© CattenCreature / Reddit

«Еще 3 месяца назад я не умел держать в руках дрель. Рад, что не забросил это дело, и теперь у меня новое хобби»

26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации
© Toacin / Reddit

«Очень горжусь тем, как сам переделал кухню»

26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации
© eatgamer / Reddit

«Мое первое изделие из дерева, созданное при помощи пилы и гравера»

26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации
© Aredainu / Reddit

«Прогресс в моей вышивке по „Унесенным призраками“»

26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации
© nikitaschultz / Reddit

«Наградил себя за 6 месяцев трезвости — на сэкономленные деньги купил компьютер»

26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации
© Arizechick3n / Reddit

«Несмотря на то что это был самый трудный год в моей жизни, я достигла своей цели: написала и опубликовала книгу, которой действительно горжусь»

26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации
© luigitrumpsmario / Reddit

«Мы продали все свои вещи и сделали наш первый дом из школьного автобуса. Прошло 30 дней после переезда»

26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации
© Sasquatters / Reddit

«Мой муж умер в декабре. Я узнала, что садоводство — отличный способ справиться с горем. Этой весной я обустроила пруд и занялась ландшафтным дизайном»

26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации
© inspector_detect0r / Reddit

«Мы с отцом восстановили мотоцикл Yamaha 1979 года»

26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации
© Jujhar_Singh / Reddit

«Соорудил стол со встроенным компьютером, не потратил ни копейки. Все сделано из поддонов, кресло вытащил из своей старой машины»

26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации
© v3troxroxsox / Reddit

«3 года назад я весил 108 кг и еле проезжал 16 км. Сейчас я вешу 77 кг и способен на многое»

26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации
© Patosguinha / Reddit

Надписи внизу экрана: «Расстояние — 223,7 мили (360 км), перепад высоты — 17,287 фута (около 5 м), время — 15 часов 14 минут».

«4 года я ходила на изматывающую работу. Сейчас мне 22, я уволилась, чтобы воплотить мечту, и снимаю свою первую свадьбу»

26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации
© adorehalo / Reddit

«- Прогресс, которого я достигла в приготовлении хлеба на закваске за 5 лет.

— Как у вас получилась такая корочка? Это восхитительно!»

26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации
© SilverWingsofMorning / Reddit, © nickiefitz / Reddit

«Я выплатил все взносы за машину! Заложил в бюджет ощутимую часть доходов, подключил автоматические платежи и выплатил все на 6 месяцев раньше»

26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации
© MakeRoomForTheTuna / Reddit

Надпись на главном экране: «Выполнение контракта — 100 %».

«5 лет практики. Рисовала одну и ту же модель — мою маму. Техника одинаковая — графит и бумага»

26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации
© Proka1234 / Reddit

«То, что началось как хобби по ремонту компьютеров, переросло в успешный бизнес. Теперь я продаю минимум 5 компьютеров в неделю»

26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации
© Radical_Larry_ / Reddit

«Мои рисунки котов становятся лучше»

26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации
© yana-golikova / Reddit

«Сегодня вышла моя книга комиксов, написанная совместно с некоммерческой медицинской организацией, которая спасла мне жизнь»

26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации
© aprilhillwriting / Reddit

«У меня нет обеих ног. На фото я покоряю Монблан (4 810 метров)»

26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации
© HariBudhaMagar / Reddit

Бонус: женщина сказала — женщина сделала

26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации
© almost_bergman / Twitter, © almost_bergman / Twitter, © Post of Romania / Wikimedia Commons

У вас есть хобби или планы, которые вы постоянно откладываете в долгий ящик? Пробуете себя мотивировать?

Фото на превью almost_bergman / Twitter, almost_bergman / Twitter, Post of Romania / Wikimedia Commons
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