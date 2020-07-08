26 человек, которым впору вести собственные курсы по мотивации

Рынок коучинга оценивается в миллиарды долларов. Люди готовы платить баснословные деньги за саморазвитие и борьбу с прокрастинацией. Но далеко не всегда модные курсы о том, как достичь успеха, приносят результат.

AdMe.ru уверен: залог успеха — это правильная мотивация и упорный труд. Герои этой подборки собственным примером вдохновляют других становиться лучше, не бросать начатое и делать пусть маленькие, но уверенные шаги навстречу мечте. А талантливая женщина из бонуса еще раз напоминает, что все возможно, стоит только захотеть.

«Моя первая большая работа крючком. Очень довольна тем, как все вышло»

«Мой первый урожай»

«Я дальтоник. Люди говорят, что я перепутала цвета, но я все равно горжусь своей работой»

«Всегда хотел домашний спортзал. Мотивировало длительное сидение дома»

«Невеста захотела новую кровать. Это моя первая и на удивление удачная работа с мебелью»

«Шляпа в процессе. Набралась смелости и скоро открою собственный магазин»

«Еще 3 месяца назад я не умел держать в руках дрель. Рад, что не забросил это дело, и теперь у меня новое хобби»

«Очень горжусь тем, как сам переделал кухню»

«Мое первое изделие из дерева, созданное при помощи пилы и гравера»

«Прогресс в моей вышивке по „Унесенным призраками“»

«Наградил себя за 6 месяцев трезвости — на сэкономленные деньги купил компьютер»

«Несмотря на то что это был самый трудный год в моей жизни, я достигла своей цели: написала и опубликовала книгу, которой действительно горжусь»

«Мы продали все свои вещи и сделали наш первый дом из школьного автобуса. Прошло 30 дней после переезда»

«Мой муж умер в декабре. Я узнала, что садоводство — отличный способ справиться с горем. Этой весной я обустроила пруд и занялась ландшафтным дизайном»

«Мы с отцом восстановили мотоцикл Yamaha 1979 года»

«Соорудил стол со встроенным компьютером, не потратил ни копейки. Все сделано из поддонов, кресло вытащил из своей старой машины»

«3 года назад я весил 108 кг и еле проезжал 16 км. Сейчас я вешу 77 кг и способен на многое»

Надписи внизу экрана: «Расстояние — 223,7 мили (360 км), перепад высоты — 17,287 фута (около 5 м), время — 15 часов 14 минут».

«4 года я ходила на изматывающую работу. Сейчас мне 22, я уволилась, чтобы воплотить мечту, и снимаю свою первую свадьбу»

«- Прогресс, которого я достигла в приготовлении хлеба на закваске за 5 лет. — Как у вас получилась такая корочка? Это восхитительно!»

«Я выплатил все взносы за машину! Заложил в бюджет ощутимую часть доходов, подключил автоматические платежи и выплатил все на 6 месяцев раньше»

Надпись на главном экране: «Выполнение контракта — 100 %».

«5 лет практики. Рисовала одну и ту же модель — мою маму. Техника одинаковая — графит и бумага»

«То, что началось как хобби по ремонту компьютеров, переросло в успешный бизнес. Теперь я продаю минимум 5 компьютеров в неделю»

«Мои рисунки котов становятся лучше»

«Сегодня вышла моя книга комиксов, написанная совместно с некоммерческой медицинской организацией, которая спасла мне жизнь»

«У меня нет обеих ног. На фото я покоряю Монблан (4 810 метров)»

Бонус: женщина сказала — женщина сделала