26 человек, к которым второй раз за помощью вряд ли кто обратится

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Все мы по-разному справляемся со своей работой. Кому-то она удается хорошо, кому-то не очень, и это нормально. Но иногда даже простые задачи превращаются в локальную катастрофу. AdMe.ru собрал лучшие фотопримеры таких эпичных провалов.

Видимо, у сварщика ноги местами перепутаны

Нашли это в печеньках с предсказаниями

При его сборке явно что-то не учли

На этой машине спрятан знак «полиция». И они искренне считают, что так никто не догадается, что это полицейский фургон

Новая пожарная система на работе

«Мой парень недостаточно высокий, чтобы украсить елку целиком. Он нашел выход из положения»

Так хочется поверить

Просто отличный подарок

Что-то пошло не так при выкладке товара

Когда у работников пиццерии жестокое чувство юмора

Должна была получиться мотивирующая фраза «Оставайся сильным независимо от того, что происходит», но ох уж это слово «What»...

«Да, теперь я задумался о том, что мне нужен ребенок»

Вуду-чай

Колледж архитектуры и планирования

Просто гениальное дизайнерское решение

«Это не шутка, мы заплатили фотографу, который утверждал, что был профессионалом, $ 2 250 за семейную фотосессию. Это реальные фотографии, которые она отдала нам»

Новогоднее настроение...

«Вообще-то дочка хотела шарик в виде медвежонка, а не в виде толстого кролика»

Я, пожалуй, буду велосипедистом...

Эффективная защита вашей приватности

Кажется, почтальон был слегка не в себе

Не самые лучшие работники в магазине одежды

Какая необычная внешность получилась

«Мой друг попросил меня немного освежить картину»

Кажется, эту дорожку для слепых делал слепой

Если вы когда-нибудь почувствуете себя тупым, вспомните, что в отеле напечатали шрифт для слепых на обычной бумажке и застеклили ее

А вы когда-либо сталкивались с подобными случаями? Ждем ваши истории и фото в комментариях.