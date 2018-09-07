26 человек, которых скука одолела в разгар рабочего дня

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Если вы в сотый раз бросаете взгляд на часы, а царапинкам и пылинкам на мониторе компьютера уже даны собственные имена, значит вы оказались во власти сурового противника — скуки. Предлагаем вам немного отвлечься и посмотреть на тех, кто в этой борьбе занимает первые места.

AdMe.ru не скучал и отобрал фотографии, герои которых в борьбе со свободным временем использовали тяжелую артиллерию.

26. Когда пытаешься подвести на работе баланс

25. Очередное наступление в стикерной войне двух офисов

24. Теперь главное — не отослать это видео своему начальнику

23. «Обычно мы делаем компоненты двигателей для самолетов, но иногда нам становится скучно»

22. Пол — это лава!

21. Ловкость рук — и никакой работы по офису

20. «Во время скучных телефонных разговоров на работе я упражняюсь в каллиграфии снова и снова»

19. Так вот что происходит, когда в самолете нет пассажиров!

18. «Выдался свободный денек на работе, и я решила собрать наряд Фрая из „Футурамы“»

17. Рабочий день не ускоряет даже чашечка-другая кофе, значит, пора выпустить искусство на волю

16. Если уровень скуки на работе зашкаливает, на помощь приходят бесстрашие и зубы

15. Когда на работе выдался длинный перерыв

14. Будем надеяться, что это не портреты его начальства

13. Если на работе к вам приходит мысль «А почему бы не взять в руку 14 винных бокалов?», ей невозможно сопротивляться

12. Чего только не сделаешь, чтобы скоротать минуты до конца смены

11. Уверены, что даже начальству этих парней стало интересно, что выйдет

10. Если в офисе все слишком тихо, на помощь приходит юмор и немного фантазии

9. Когда новичок уходит в отпуск, а у тебя случайно находится масса времени и куча оберточной бумаги

8. Пожалуй, именно так выглядит человек, который готов с боем пробиваться к вершине карьерной лестницы

7. Так выглядит свободное время

6. Здесь должна играть музыка из «Индианы Джонса»

5. Если в твоем столе томятся пачки разноцветных стикеров, значит настал момент позаботиться о рабочем месте коллеги

4. Намек всем, что эта работа тебя уже убивает

3. И пусть весь мир подождет

2. «Кажется, моя новая коллега немного странная»

1. Пожалуй, как-то так должно выглядеть определение бесконечного рабочего дня