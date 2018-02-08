26 человек, которые знают о противоположном поле непростительно много

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Мужчины и женщины стопроцентно с разных планет. И сколько бы тысячелетий мы ни жили вместе, разгадать тайны друг друга мы все еще только пытаемся. А вот некоторые люди утверждают, что таки смогли понять правила жизни противоположного пола.

AdMe.ru собрал для вас 26 фотографий от пользователей интернета, которые, кажется, прочитали друг друга как открытую книгу.

По мнению парней, типичная девушка на пляже фотографируется именно так

А около бассейна вот так

— А вы попробуйте повторить вот это!

Мужчины считают, что девушки фотографируются примерно так, чтобы в кадр попало все самое красивое

— Классно показал! Парни, мы правильно делаем?

— Да, вы молодцы!

Перед покупкой мужчиной нового гаджета каждая женщина должна быть против. А потом уже она становится полноправным владельцем устройства

Каждый уважающий себя мужчина должен говорить, что котики не для него, а потом вести себя так

Девушки демонстрируют невероятное терпение

Девиз мужчин — «лишь бы не ходить дважды»

Дамы как никто умеют радовать

А мужчины устраивают самые крутые сюрпризы!

У мужчин свои секреты

У девочек — свои!

Мужчины в любом возрасте не прочь поиграть. И да, шлем только способствует отличному результату

Похоже, они никогда не взрослеют

А женщины в любом возрасте остаются опасными штучками

Мужчины очень креативные, тем более когда речь идет о встрече гостей

Девочки тоже любят пошутить

Мужчины как никто умеют дарить подарки. Это вот, например, лазерный эпилятор

Женщины тоже не отстают. Зато не приходится мучиться в ожидании, что же подарят

Девушки, словно диснеевские принцессы, могут приручить кого угодно!

А рядом с мужчинами улыбается даже самая злая собака

Иногда девушки пытаются встать на место мужчин

А мужчины — на место женщин

И иногда мы по-настоящему понимаем друг друга: «Муж отправил меня за плоскогубцами. Теперь я понимаю, что чувствует он, когда я посылаю его за тампонами»

Как же хорошо, что мы есть друг у друга! А какие жизненные ситуации вы бы добавили сюда? Может быть, вы узнали себя или свою половинку? Поделитесь в комментариях.