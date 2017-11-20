26 человек, которые сами не понимают, как они могли так выглядеть в подростковом возрасте
Многие из нас стыдятся своих детских фотографий. Но есть люди, которые подходят к прикольным снимкам из юности с изрядной долей юмора и не стесняются показать всему миру, какими они были.
AdMe.ru подобрал для вас 26 смелых подростковых снимков, которые вызывают смех у выросших героев.
26. «В 13 лет я пошел на вечеринку, где девочки должны были переодеться в мальчиков и наоборот. Кажется, я зашел слишком далеко»
25. «Начала делать пафосное лицо до того, как это стало мейнстримом»
24. «Недавно нашел фото, на котором мне 13»
23. «В постановке в старшей школе я играла Иисуса Христа»
22. «Когда мне было 13, я сделал себе худшую прическу всех времен»
21. «В 14-летнем возрасте у меня было несколько защитных очков и я всерьез думал, что выгляжу круто»
20. «В 14 я была очень близка к модельной карьере»
19. «Все отнеслись ко мне с уважением, хоть я и уснул, не следя за багажом. Я был слишком юн, чтобы понять, какая это редкость»
18. «Мне 14. Я пытаюсь произвести впечатление на милого парня»
17. «Я думал, что я самый классный 6-классник с этими шипами крашеных волос»
16. «Это был последний раз, когда я сам себе стриг волосы»
15. «В 6-м классе я очень хотела быть енотом»
14. «Я в 2012-м. Это был не самый лучший год...»
13. «Лето в 2002-м было жарким»
12. «Я любил эксперименты с прической»
11. «Я думала, так я выгляжу круче, чем на самом деле»
10. «В 12 лет я была уверена, что это отличный макияж на каждый день»
9. «Мой друг в 2000-е»
8. «Это 4-й или 5-й класс. Я понятия не имею, что происходит на этих фото»
7. «Мой брат решил, что было бы забавно бить молотком по баллону с краской»
6. «Мне 13, и я понятия не имею, что с моей челкой»
5. «В юности я выбривал себе такую прическу, чтобы быть похожим на бас-гитариста „Мадвэйн“»
4. «Мое крутое фото в фотоальбоме со старшей школы в 1996 году»
3. «К чему эти шарики? Я девочка или мальчик?»
2. «На выпускной в 2004 году я взял с собой швабру»
1. «Я выглядела на 70 лет, когда мне было 13»
А вы любите пересматривать свои старые фото? Расскажите в комментариях, насколько крутыми были вы в подростковые годы!
Фото на превью PossibleSnail / Reddit