26 человек, которые сами не понимают, как они могли так выглядеть в подростковом возрасте

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Многие из нас стыдятся своих детских фотографий. Но есть люди, которые подходят к прикольным снимкам из юности с изрядной долей юмора и не стесняются показать всему миру, какими они были.

AdMe.ru подобрал для вас 26 смелых подростковых снимков, которые вызывают смех у выросших героев.

26. «В 13 лет я пошел на вечеринку, где девочки должны были переодеться в мальчиков и наоборот. Кажется, я зашел слишком далеко»

25. «Начала делать пафосное лицо до того, как это стало мейнстримом»

24. «Недавно нашел фото, на котором мне 13»

23. «В постановке в старшей школе я играла Иисуса Христа»

22. «Когда мне было 13, я сделал себе худшую прическу всех времен»

21. «В 14-летнем возрасте у меня было несколько защитных очков и я всерьез думал, что выгляжу круто»

20. «В 14 я была очень близка к модельной карьере»

19. «Все отнеслись ко мне с уважением, хоть я и уснул, не следя за багажом. Я был слишком юн, чтобы понять, какая это редкость»

18. «Мне 14. Я пытаюсь произвести впечатление на милого парня»

17. «Я думал, что я самый классный 6-классник с этими шипами крашеных волос»

16. «Это был последний раз, когда я сам себе стриг волосы»

15. «В 6-м классе я очень хотела быть енотом»

14. «Я в 2012-м. Это был не самый лучший год...»

13. «Лето в 2002-м было жарким»

12. «Я любил эксперименты с прической»

11. «Я думала, так я выгляжу круче, чем на самом деле»

10. «В 12 лет я была уверена, что это отличный макияж на каждый день»

9. «Мой друг в 2000-е»

8. «Это 4-й или 5-й класс. Я понятия не имею, что происходит на этих фото»

7. «Мой брат решил, что было бы забавно бить молотком по баллону с краской»

6. «Мне 13, и я понятия не имею, что с моей челкой»

5. «В юности я выбривал себе такую прическу, чтобы быть похожим на бас-гитариста „Мадвэйн“»

4. «Мое крутое фото в фотоальбоме со старшей школы в 1996 году»

3. «К чему эти шарики? Я девочка или мальчик?»

2. «На выпускной в 2004 году я взял с собой швабру»

1. «Я выглядела на 70 лет, когда мне было 13»

А вы любите пересматривать свои старые фото? Расскажите в комментариях, насколько крутыми были вы в подростковые годы!