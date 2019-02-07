26 человек, которые решили сэкономить на специалисте и поплатились за это

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Все мы, когда делаем ремонт, хотим сэкономить. Но дешево не всегда значит хорошо. Когда за работу берутся горе-мастера, на свет частенько появляются раковины с электрическими розетками внутри, полностью зеркальные уборные, а двери вдруг оказываются под потолком. Только и остается, что фотографировать эти шедевры и выкладывать в интернет.

AdMe.ru надеется, что герои этой подборки не стали отчаиваться, а посмеялись и все-таки наняли хорошего специалиста.

Раковина для тех, кто любит рисковать

«Я могу любоваться, как хожу в уборную сразу в 500 измерениях»

Дом, где живут настоящие ниндзя

Видимо, это шкаф для самых ненужных вещей

Когда попался очень бережливый сантехник

Идеальное место для того, чтобы прятать печеньки от посторонних: не знаешь, в чем дело, — не откроешь никогда

Похоже, эти ребята не любят встречаться с соседями на лестничной клетке

Зато солнце в глаза светить не будет

Когда за дело берется завхоз

Кабинки для тех, кому нечего скрывать

Когда борьба со сквозняками выходит на новый уровень

Когда дизайнер неправильно понял предложение добавить немного открытого пространства

Кажется, этот электрик понимает слово «заземление» буквально

Душ для тех, кто презирает опасность

Дом, в котором лучше не принимать гостей

Вероятно, та же технология используется для проверки возраста пользователя в интернете

Потому что ступеньки детям не игрушка

Может, здесь живет баскетболист

Видимо, этим людям свет важнее воздуха

Зачем подрезать дверь, когда можно подрезать ковер?

Когда мой дом — моя крепость

Кажется, этот архитектор учился строить дома в Sims

Когда логика решила передохнуть, а ремонт в ванной комнате продолжался

«Работаю в строительной инспекции. Недавно мужчина пожаловался, что из-за соседа у него испортился вид из окна»

«Это моя квартира после ремонта»

Может, он просто хочет, чтобы вокруг стало чуточку теплее