26 человек, которые горько пожалели о покупках в интернете

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Покупки в интернете — не всегда хорошая идея. Иногда онлайн-шопинг превращается в лотерею, а жестокая реальность здорово отличается от красивых фото на сайте продавца. AdMe.ru собрал примеры онлайн-приобретений, которые стали настоящим разочарованием и ранили в самое сердце. И все равно эти люди сумели посмеяться над собой и поднять настроение всему интернету.

«Это солнцезащитные очки, которые я заказала»

Когда купила носочки с кумиром

Непонятно, смеяться или плакать над такой покупкой

«Мне наконец-то доставили этот плед, и я не могу перестать смеяться»

«Я кое-что не учел, когда заказывал рабочие ботинки»

«Я заказала эти сапоги на распродаже со скидкой

50 %. Мне прислали один сапог»

Почти одно и то же

Просто «умные часы» нового поколения

Эти собачки больше похожи на зомби

Они просто забыли приклеить их?

«Самый жестокий обман в моей жизни!»

Свадебное платье оказалось не совсем таким, как хотелось

«Я получил даже больше, чем заказывал»

Действительно, никаких различий

Полное соответствие рекламе

Супермен уже не тот

Комбинезон, который стал разочарованием

Эти смайлы похожи на коварных инопланетян

«Наверное, я сильно похудела...»

Даже супергероям лучше не совершать покупки в интернете

«Такого поворота я не ожидал»

Вечернее платье не оправдало ожиданий

Ожидалось, что эта чашка будет менять цвет при нагревании

Напиток будто пережил весеннюю оттепель

Кажется, прогадали с размером

Безудержное веселье

А вам когда-нибудь приходилось делать неудачные покупки в интернете и бывать на месте этих разочарованных покупателей? Поделитесь своим опытом в комментариях!