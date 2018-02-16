26 человек, которым явно не стоило делать этот последний глоток

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Народная поговорка гласит: «Пьяному море по колено», и многие из нас знакомы со всей болью последствий этой роковой отваги. На самом деле пьяные люди по-своему даже круты, хотя бы только потому, что являются бесконечным источником нелепых и курьезных ситуаций.

Мы в AdMe.ru призываем к разумному и ответственному потреблению алкогольных напитков и исключительно в поучительных целях предлагаем посмотреть со стороны на забавные последствия ночного веселья.

«Моя подруга вчера отжигала в клубе и в танце села на шпагат... Теперь она на костылях»

Трудная дорога домой после Октоберфеста

Пьяный шопинг — отдельная, очень опасная история

Серьезно, ночные интернет-покупки должны совершаться только после проверки на алкотестере

«Жена клянется, что не была пьяна, когда делала заказ. Но она ненавидит шоколад и мы не играем в теннис»

«Кто-то украл двери автомобиля моего соседа прошлой ночью»

«Вчера вечером взял свою дочь на вечеринку. Рад сообщить, что смог продемонстрировать ей пример того, как ответственно и разумно могут выпивать взрослые»

У кого-то была веселая и очень продуктивная ночь

Интересно, насколько веселым должен быть вечер, чтобы забыть у бара свою ногу?

Животные тоже умеют уходить в отрыв, а потом страдают от последствий

«Сегодня я съел 12 шоколадных конфет с ликером. Напился так, что сначала не мог встать, а потом меня тошнило в гостиной. И вот теперь у меня похмелье!!!»

«Наш щенок лабрадора забрался в мешок с кормом прошлой ночью. $ 250 спустя я получил этот рентгеновский снимок: ни одного органа, сплошной желудок»

Пьяный, но совестливый хулиган

«Пьяный парень украл велосипед и не может вспомнить откуда! Пожалуйста, позвоните, если этот велосипед принадлежит вам».

Алкоголь помогает открыть в себе новые кулинарные способности

«Вчера после вечеринки я принял модное мыло моей жены за ириску»

«Вчера ночью приготовил себе обед на работу. Мне нравится стиль пьяного меня»

Что делать после бурной вечеринки: вернитесь домой, разогрейте духовку, поставьте туда пиццу, идите спать...

«Будучи навеселе после тусовки, я случайно сломал в ванной карниз, но не растерялся, пошел во двор и тут же смастерил новый»

«Мой пьяный навык владения фотошопом бесподобен. Обнаружила в телефоне фотографию, которую отправила маме прошлой ночью, пытаясь доказать ей, что я дома»

«Теперь мне понятно, почему будильник не сработал»

«Не помню, что вчера было, но проснулся я вот так»

Правило любой вечеринки № 1: не садись за руль

«Зря мой сосед вчера не вызвал себе такси»

«Вырубился после бара на автобусной остановке. Проснулся от того, что кто-то тянул меня за штанину»

«Мой пьяный приятель решил, что хочет сам сделать себе тату, не имея ни опыта, ни художественных способностей»

«Моя пьяная девушка слишком близко к сердцу приняла проигрыш в настольную игру»

Парень, ты пьян, иди домой

Бонус: «Сколько же я вчера выпил?»