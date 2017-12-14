26 человек, которые обручены с ленью навечно

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Покажите хотя бы одного человека, которому не знакома лень. Ее уже можно назвать отдельным видом спорта, и за умение виртуозно лениться некоторые люди вполне заслуживают черного пояса. AdMe.ru выбрал для вас 26 фото, посвященных настоящим гуру лени.

Зачем чистить от снега всю машину, если и так все видно?

Когда было лень рисовать глаза

«Давно собирался приготовить картошку. Но как-то лень...»

«Девушка попросила последить за выпечкой. Я установил смартфон со включенной камерой перед духовкой и наблюдал за процессом, сидя на диване в зале, где на большой экран транслировалось видео»

Даже изнурительный шоппинг можно сделать приятным

Когда лень выгуливать собак, а надо

«Разница между нашими днями рождения — 3 месяца!»

«Вот как я выключаю свет, когда мне лень вставать»

И так каждый год, когда лень переводить часы

Ленивый или гений?

Ленивые игры с высоким уровнем комфорта

Когда лень наклоняться к клавиатуре ноутбука

А действительно, зачем наклоняться к раковине, когда есть стул?

«На концерте нужно все время стоять? Ну уж нет...»

Для тех, кто слишком устал

Лень было снимать телевизор, чтобы покрасить всю стену

Уж если лениться, то во всем

Лучшее использование стоматологического кресла

То ли лень мыть тарелку, то ли чистых уже не осталось

Зачем прикладывать лишние усилия?

Зато руки не устают

Лайфхак по использованию скакалки

Когда лень идти до выключателя, и ты делаешь все, чтобы теперь выключать свет прямо с кровати

Версия для тех, кому всегда лень чистить мандаринки

Минимум нагрузки, максимум лени

И так сойдет!

А как бы вы оценили свой уровень в этом нелегком мастерстве? Не поленитесь и расскажите в комментариях про связанные с ленью прикольные случаи и казусы!