26 человек, которые сделают что угодно, чтобы забыть тот день

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У каждого из нас бывают неудачные моменты или дни. Обычно речь идет о мелких неприятностях, не очень достойных внимания. Но бывают и эпичные провалы, над которыми остается только посмеяться.

AdMe.ru собрал самые эффектные фото людей, у которых день уж точно не задался.

Ну неужели нельзя было взять коробку повыше?

«Купил сэндвич в автомате. Тот застрял. Купил еще и газировку, чтобы она сбила сэндвич. Результат видите сами»

У кого-то плохие дни не заканчиваются даже после смерти

«Это лучшее мороженое в моей жизни! Было»

«Я просто хотел постирать вещи»

Покупатель просто хлопнул дверью

У кого-то был чертовски плохой день на работе

А как у вас началось утро понедельника?

Победили в номинации «Самая эпичная авария»

Неудача, к которой невозможно быть готовым

Волосы девушки застряли в машинке для счета денег

«Я пекарь и доставляю выпечку. В то утро все было в порядке, пока не случилось это»

Как легко испортить себе день

Да, нам тоже интересно, как это вышло

Нужно иметь особый талант, чтобы так парковаться

«Мой друг поставил стакан ледяной воды на стеклянный стол в самый жаркий день в году»

«Это мой выпускной альбом. Я там, куда указывает стрелочка»

«Он попытался развернуться, и теперь мы оба застряли на этой дороге»

«Это гитара моего отца за $ 800. Я труп»

«Я просто постирал подушку»

«Утром я пришел в офис, и вот с чего начался рабочий день»

Придется здесь задержаться

Что ж, у кого-то очень плохой день

Туалет для инвалидов в 4-звездочном отеле

«Оставил окно в машине открытым. Когда вернулся, не хватало 1 куска пиццы»

Когда боишься потерять купальник, а теряешь кое-что другое

А какие веселые неприятности происходили с вами или вашими знакомыми?