26 человек, которые если и отжигают, то только не по-детски

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У каждого человека свой талант. Кто-то складывает и умножает похлеще калькулятора, кто-то знает стихи всех поэтов Серебряного века. А кто-то может так зажечь в выходные, что о его проделках еще долго слагают легенды, — и речь пойдет именно о таких ребятах.

AdMe.ru собрал 26 человек, которые смело могли бы претендовать на ученую степень в области развлечений.

«Мой друг не сделал ничего плохого, он просто появился на пляже во Флориде в „волосатокини“»

«Кажется, маме на моей свадьбе было даже веселее, чем мне самому»

Когда нечего делать — просто снаряжай свою агаму на войну со сверчками

С таким головным убором, пожалуй, можно стать королевой вечеринки

Когда законы физики и здравый смысл явно не для тебя

Ответственность и профессионализм уходят на второй план, когда наступает вечер пятницы

«Срочные новости: местная рыба сегодня в отличном настроении! Водичка приятная, и хищников в округе пока не видно».

Британская школьница не пошла на выпускной из-за обидчиков, поэтому ее мама решила устроить ей личный праздник, который поддержали местные байкеры и пользователи фейсбука

На вечеринку, посвященную джунглям, этот парень пришел в костюме бульдозера

На вечеринке, посвященной 1990-м, этот парень взял 1-е место

А вот этого парня лучше на свои вечеринки не приглашать

Веселиться нужно так, чтобы твои снимки из полицейского участка появились еще до начала тусовки

Вот так мои друзья решили отпраздновать свой выпускной вечер

Если утром не помнишь, чья вообще на тебе обувь и почему она разная, — значит, вечер удался

«Свой 100-й день рождения моя бабушка решила встретить при полном параде»

«Мои мама и папа отрываются в Париже за три недели до свадьбы»

Хотя иногда родители могут относиться к веселью иначе

«НИКАКИХ ПАРНЕЙ, НИКАКОЙ ВЫПИВКИ, НИКАКИХ ПАРНЕЙ, НИКАКОЙ ВЫПИВКИ, НИКАКИХ ПАРНЕЙ, НИКАКОЙ ВЫПИВКИ. Пожалуйста, будь умницей. Я знаю, ты и так будешь, но, черт возьми, будь точно умницей. Мне жутко страшно, ведь я всегда была ужасно правильным человеком и никогда не ходила на вечеринки. Когда я буду тебе писать — отвечай. Вечеринка никогда не была и не будет важнее меня. Тебе лучше знать, что ты делаешь, но, пожалуйста, не подведи меня. Я уверена, что ты не подведешь, но все же напомню. В районе 21:30 напиши, когда будешь дома. Повеселись. Я не знаю, почему я разрешила тебе пойти, но уж иди. НИКАКИХ ПАРНЕЙ. НИКАКОЙ ВЫПИВКИ. И я тебя люблю».

Свадьба — лучший повод добавить в свою жизнь немного юмора

Когда в пятницу ты остаешься в офисе совсем один

«1. Разговор с Кайлом никогда не бывает скучным. 2. Джим всегда знает, как меня рассмешить. 3. Угадайте, кто попросил подбросить его до дома? Дэн».

«Мой 90-летний дедушка на поле боя. Это он познакомил меня с компьютерами, планшетом и „Теслой“»

«Папа моего друга сегодня в Бостоне осматривает достопримечательности»

Какой пацанский выходной обходится без драки?

«Мой брат очень хотел поплавать со своей черепашкой»

Нанеси врагу психологический удар — разжалобь его котейкой

Когда даже домашний арест не может убить веселье

Главное — идти к своей мечте

«Свадьба была довольно скучна до тех пор, пока тесть не добрался до бенгальских огней»

А вас можно назвать королем вечеринки? Уверены, что среди наших читателей найдутся истинные оторвы!