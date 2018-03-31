26 человек, которые могут съязвить абсолютно по любому поводу
Порой жизнь подкидывает такие ситуации, что обычного чувства юмора уже недостаточно. А кому-то даже повода не нужно, чтобы колко съязвить. В обоих случаях не обходится без короля иронии — его величества сарказма.
AdMe.ru представляет 26 человек, чье чувство юмора будет поострее ножа шеф-повара.
«Современные девушки в 2 года и я в 2 года»
«10 месяцев я носил с собой мел, чтобы наконец-то сделать это»
«Вот сейчас хорошо».
Не только люди страдают от низкой самооценки
«Я, когда у меня выдался плохой день»
«Пожалуйста, не играйте с ведьмой. Она хрупкая».
Особенно успокаивает просмотр таких фотографий после очередного полуночного похода к холодильнику
«Мама прислала свое фото в групповой чат, и папа ответил ей этим»
Авторы некоторых комментариев в интернете заслуживают отдельной премии — «Король сарказма»
Бабушки всегда знают, где ждать беды
Кто-то из этих парней нам врет
Сарказм и черный юмор часто идут рука об руку
Вот что значит настоящий друг
Как любую пагубную привычку можно превратить в модное увлечение
«Спасибо вам, производители крафтового пива. Благодаря вам мои проблемы с выпивкой больше похожи на изящное хобби, чем на алкоголизм».
«Моя мама — самая настоящая язва»
«За последний месяц я сбил двух оленей по дороге на работу, и сегодня мой босс приклеил это к камере заднего вида»
Способность столько съесть за один раз должна быть приравнена к суперсиле
«Ни одна твиттер-драма не сравнится с тем, что мой отец запостил сегодня»
Только бабушка знает точно, как приободрить и замотивировать одновременно
Когда тебя все уже просто достали
«Я ненавижу объяснять всем, почему я ношу хиджаб, но раз уж всем так важно знать: Волан-де-Морт захватил мое тело, и теперь его лицо живет на моем затылке».
Как надоели уже эти невыполнимые требования!
«Мой друг, который работает в музее, выложил сегодня это»
«До этой выставки я не осознавал...»
«...какая тупая у меня семья».
Когда официант пытается унести твою тарелку, на которой осталась еще одна картошка фри
Когда вся жизнь — это сплошной квест
Элегантный способ запугать своих врагов
«Предупреждение. Эта вышивка — доказательство того, что у меня достаточно терпения, чтобы пронзить что-то более 1 000 раз».
Реклама компании по продаже рыбы
«Мясо, у которого нет ног».
«Моя подруга уходит на новую работу»
«Ты мертва для нас. Мы надеемся, что ты провалишься».
«Городские службы стали штрафовать жителей в районе, где живет мой друг, если они не прячут мусорные баки. Вот таким был ответ соседей»
А вы как относитесь к колким шуточкам и язвительным комментариям?
Фото на превью madison_lashane/twitter