26 человек, которые могут съязвить абсолютно по любому поводу

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Порой жизнь подкидывает такие ситуации, что обычного чувства юмора уже недостаточно. А кому-то даже повода не нужно, чтобы колко съязвить. В обоих случаях не обходится без короля иронии — его величества сарказма.

AdMe.ru представляет 26 человек, чье чувство юмора будет поострее ножа шеф-повара.

«Современные девушки в 2 года и я в 2 года»

«10 месяцев я носил с собой мел, чтобы наконец-то сделать это»

«Вот сейчас хорошо».

Не только люди страдают от низкой самооценки

«Я, когда у меня выдался плохой день»

«Пожалуйста, не играйте с ведьмой. Она хрупкая».

Особенно успокаивает просмотр таких фотографий после очередного полуночного похода к холодильнику

«Мама прислала свое фото в групповой чат, и папа ответил ей этим»

Авторы некоторых комментариев в интернете заслуживают отдельной премии — «Король сарказма»

Бабушки всегда знают, где ждать беды

Кто-то из этих парней нам врет

Сарказм и черный юмор часто идут рука об руку

Вот что значит настоящий друг

Как любую пагубную привычку можно превратить в модное увлечение

«Спасибо вам, производители крафтового пива. Благодаря вам мои проблемы с выпивкой больше похожи на изящное хобби, чем на алкоголизм».

«Моя мама — самая настоящая язва»

«За последний месяц я сбил двух оленей по дороге на работу, и сегодня мой босс приклеил это к камере заднего вида»

Способность столько съесть за один раз должна быть приравнена к суперсиле

«Ни одна твиттер-драма не сравнится с тем, что мой отец запостил сегодня»

Только бабушка знает точно, как приободрить и замотивировать одновременно

Когда тебя все уже просто достали

«Я ненавижу объяснять всем, почему я ношу хиджаб, но раз уж всем так важно знать: Волан-де-Морт захватил мое тело, и теперь его лицо живет на моем затылке».

Как надоели уже эти невыполнимые требования!

«Мой друг, который работает в музее, выложил сегодня это»

«До этой выставки я не осознавал...» «...какая тупая у меня семья».

Когда официант пытается унести твою тарелку, на которой осталась еще одна картошка фри

Когда вся жизнь — это сплошной квест

Элегантный способ запугать своих врагов

«Предупреждение. Эта вышивка — доказательство того, что у меня достаточно терпения, чтобы пронзить что-то более 1 000 раз».

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«Мясо, у которого нет ног».

«Моя подруга уходит на новую работу»

«Ты мертва для нас. Мы надеемся, что ты провалишься».

«Городские службы стали штрафовать жителей в районе, где живет мой друг, если они не прячут мусорные баки. Вот таким был ответ соседей»

А вы как относитесь к колким шуточкам и язвительным комментариям?