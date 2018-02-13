26 человек, у которых проблем хватает по горло
У вас бывают такие дни-катастрофы, когда буквально все валится из рук и из головы не выходит вопрос: чем же именно вы так разозлили фортуну? Что ж, герои этой подборки с легкостью докажут, что ваши неприятности — это просто ерунда по сравнению с их роковым невезением.
А AdMe.ru советует относиться ко всем неудачам с юмором и утешаться тем, что есть бедолаги, у которых день сегодня был точно похуже вашего.
Что такое не везет и как с этим бороться
«Что вы вообще знаете о провалах на работе? Вот я сегодня буквально провалился сквозь потолок клиентов»
И что с этим теперь делать вообще?
Сразу видно, кто самый невезучий сосед
Кому-то сегодня горит красный
«Этот засранец пролетел сквозь 2 оконных стекла, разрушил мою спальню, всюду нагадил, а после всего этого еще и нагло улыбался, пока его выносили из дома»
Кажется, сегодня придется ехать на метро
Знаете, что такое верх невезения? Это когда дикобраз падает с дерева прямо вам на голову
«Это произошло ровно в середине полета»
В палаточном городке обещают порывистый ветер
Вот она, настоящая трагедия
«Потратил небольшое состояние на билеты в первый ряд, чтобы всю игру смотреть на спину этого парня»
Открывать автомобильный люк зимой — довольно сомнительная идея
«Соседи хотели выбросить елку с балкона, но все пошло не по плану»
Некомпетентные строители и невезучий водитель нашли друг друга
«Открыл дверь офиса ногой сегодня утром»
«Сегодня пресс мусоровоза обрызгал краской автомобиль моего папы, который он купил всего 2 недели назад»
«Моя духовка просто взяла и взорвалась»
«Жена забыла убрать свою шляпку за $ 300, и наша собака не упустила свой шанс»
«После того как первый пакет застрял, я купил второй, чтобы он его подтолкнул, затем третий... Короче, ни чипсов, ни денег»
Доказательство того, что слезы и автозагар — роковое сочетание
«Ты победил, можешь забирать мой дом»
«После нескольких лет в продажах официально заявляю, что этот инцидент с оливковым маслом — худший из всех возможных сценариев»
«Ну зато теперь я знаю точно, что подогрев сидений работает»
«Забрал любимые джинсы из химчистки. Кажется, я им больше не нужен»
«Мой сосед решил, что я испек булочки с глазурью. На самом деле я запекал бекон. Он совсем не был счастлив, облизнув палец»
Готовы поспорить с героями этой подборки и доказать, что у вас бывали дни и похуже? Ждем ваши истории в комментариях.
Фото на превью Nortion/reddit, thiscontradiction/imgur