26 человек, каждый из которых по-своему делает этот мир чуточку лучше
Творить добро не так сложно, как может показаться, и для этого вовсе не обязательно быть королем или меценатом, решать проблемы мирового масштаба или тратить все свое свободное время. Изменить мир можно и с помощью маленьких, почти незаметных поступков, которые делают людей счастливее.
AdMe.ru подобрал 26 примеров, когда люди делали добро как могли, и у них это отлично получалось.
Когда хочешь сделать доброе дело, а выглядит так, будто взял кота в заложники
Вот чего не хватает во многих туалетах
«Место для вашего телефона».
Секрет продавцов алкоголя раскрыт
Этого героя не хватает каждому автобусу
В швейцарском кинотеатре в туалетах установили мониторы, чтобы вы не пропускали фильм, когда выходите из зала в уборную
«В моем городе есть пометка на асфальте, которая показывает, как высоко нужно подняться по дороге в случае цунами»
«Безопасная зона в случае цунами».
Важное предупреждение на выходе
Верховный судья в Малайзии расторгнул более 850 детских браков и вернул девочек обратно в школу
Когда уезжаешь в отпуск, но в холодильнике осталась еда
Как без усилий поднять настроение любому гостю
Доброта спасет мир
«Не паркуйтесь здесь, пожалуйста».
Идеальный вагон электрички для тех, кто едет с детьми
Когда не только предупредили, но и шоколадки оставили
«Кот любит прятаться, и мой друг часто раскладывает такие таблички, чтобы никто на него случайно не сел»
Социальная реклама о незаметных, но важных проблемах
«Родители! Пожалуйста, прекратите рассказывать своим детям, что мы заберем их в тюрьму, если они будут плохо себя вести. Мы хотим, чтобы они бежали к нам, если напуганы, а не боялись нас. Спасибо!»
«В нашем подъезде аукцион невиданной щедрости (и это не сарказм)»
Как уменьшить количество ДТП
«В супермаркете мне показали на экране фотографию меня годичной давности и вручили это. Прошлым летом я обронил деньги, проходя мимо кассы»
Как заводить друзей в классе
«Мой друг — певец, и иногда записывается прямо в квартире. Вчера он нашел это возле своей входной двери после записи поздним вечером»
«Хочу сказать вам, что у вас прекрасный голос! Продолжайте петь».
«Каждое утро папа встает в 5 утра, чтобы сделать маме кофе и оставить на чашке маленькую записку. И делает он это, сколько я себя помню»
Всем девушкам нужны такие таксисты
«Мы провели ревизию холодильников в конце семестра и раздали еду тем, кто в ней нуждается»
Этот парень держит зонтик над солдатом, который стоит у мемориальной доски, посвященной погибшим во времена Первой мировой войны солдатам
«Он повернул ноутбук так, чтобы трансляция матча была видна всему нашему ряду в самолете»
Маленький кусочек радости на марафоне
А какие, возможно, незначительные на первый взгляд, но все равно очень важные добрые дела вы делали в последнее время?
Фото на превью ilyFAN / Pikabu