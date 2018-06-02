26 человек, каждый из которых по-своему делает этот мир чуточку лучше

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Творить добро не так сложно, как может показаться, и для этого вовсе не обязательно быть королем или меценатом, решать проблемы мирового масштаба или тратить все свое свободное время. Изменить мир можно и с помощью маленьких, почти незаметных поступков, которые делают людей счастливее.

AdMe.ru подобрал 26 примеров, когда люди делали добро как могли, и у них это отлично получалось.

Когда хочешь сделать доброе дело, а выглядит так, будто взял кота в заложники

Вот чего не хватает во многих туалетах

«Место для вашего телефона».

Секрет продавцов алкоголя раскрыт

Этого героя не хватает каждому автобусу

В швейцарском кинотеатре в туалетах установили мониторы, чтобы вы не пропускали фильм, когда выходите из зала в уборную

«В моем городе есть пометка на асфальте, которая показывает, как высоко нужно подняться по дороге в случае цунами»

«Безопасная зона в случае цунами».

Важное предупреждение на выходе

Верховный судья в Малайзии расторгнул более 850 детских браков и вернул девочек обратно в школу

Когда уезжаешь в отпуск, но в холодильнике осталась еда

Как без усилий поднять настроение любому гостю

Доброта спасет мир

«Не паркуйтесь здесь, пожалуйста».

Идеальный вагон электрички для тех, кто едет с детьми

Когда не только предупредили, но и шоколадки оставили

«Кот любит прятаться, и мой друг часто раскладывает такие таблички, чтобы никто на него случайно не сел»

Социальная реклама о незаметных, но важных проблемах

«Родители! Пожалуйста, прекратите рассказывать своим детям, что мы заберем их в тюрьму, если они будут плохо себя вести. Мы хотим, чтобы они бежали к нам, если напуганы, а не боялись нас. Спасибо!»

«В нашем подъезде аукцион невиданной щедрости (и это не сарказм)»

Как уменьшить количество ДТП

«В супермаркете мне показали на экране фотографию меня годичной давности и вручили это. Прошлым летом я обронил деньги, проходя мимо кассы»

Как заводить друзей в классе

«Мой друг — певец, и иногда записывается прямо в квартире. Вчера он нашел это возле своей входной двери после записи поздним вечером»

«Хочу сказать вам, что у вас прекрасный голос! Продолжайте петь».

«Каждое утро папа встает в 5 утра, чтобы сделать маме кофе и оставить на чашке маленькую записку. И делает он это, сколько я себя помню»

Всем девушкам нужны такие таксисты

«Мы провели ревизию холодильников в конце семестра и раздали еду тем, кто в ней нуждается»

Этот парень держит зонтик над солдатом, который стоит у мемориальной доски, посвященной погибшим во времена Первой мировой войны солдатам

«Он повернул ноутбук так, чтобы трансляция матча была видна всему нашему ряду в самолете»

Маленький кусочек радости на марафоне

А какие, возможно, незначительные на первый взгляд, но все равно очень важные добрые дела вы делали в последнее время?