26 человек, из-за которых у вас уже не будет отмазок на пути к цели

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Есть люди, которые никогда не сдаются. И их мечты часто сбываются. Ведь, согласитесь, воплощать их в реальность проще, если ты привык не опускать руки, что бы ни случилось. Наверное, именно это и помогало героям нашей сегодняшней подборки строить карьеру мечты, заниматься творчеством, становиться счастливыми домовладельцами и даже побеждать тяжелые болезни.

Мы в AdMe.ru точно знаем, что, как бы ни был долог и тернист путь к цели, преодолеть можно буквально все.

1. «Я открыл свой собственный ресторанчик 2 года назад. Это фото с открытия: вот сейчас я повешу вывеску, и все начнется. Я до сих пор безумно счастлив»

2. Просто представьте: вы только что стали мамой, но экзамены никто не отменял

3. «В свои 44 года я наконец купил дом»

4. «Мои послеоперационные шрамы заживают, и боли почти нет. И хотя я не могу пока свободно двигаться, я знаю, ради чего все это»

5. «Мы с женой смогли избавиться от наркозависимости. Было нелегко, но мы стали совсем другими людьми, и теперь у нас есть 3-летняя дочка»

6. «2 года назад я умирала от болезни Крона. Сегодня я работаю в госпитале и сама помогаю людям с этим заболеванием выжить»

7. «Мы сами собрали электрический веломобиль. Это первая поездка после огромного количества тестов и проверок»

8. «Я учусь рисовать, и так выглядит мой прогресс за 2 года. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом»

9. «Я росла в маленьком городке, в бедной семье из 10 человек. И сегодня я не просто учусь в колледже — я вице-президент студенческого корпуса. А еще недавно мне удалось получить стажировку мечты»

10. «Обучаюсь кузнечному мастерству, и эти розы из меди я сделал сам»

11. «Справилась с мучившими меня долгое время суицидальными мыслями и нашла новую работу. Теперь я просто наслаждаюсь жизнью»

12. «После нескольких лет работы над этой книгой я наконец держу ее в руках»

13. «504 дня трезвости! Первый год был для меня очень тяжелым, но я научилась игнорировать чертенка у себя на плече, нашептывающего: „Это будет только один напиток“»

14. «После долгих 6 лет лечения акне мне наконец удалось победить болезнь. Раньше я и представить себе не могла, что когда-нибудь выложу свое фото без макияжа в интернет»

15. «Я перенес операцию на спине, после которой был непростой период восстановления. Это фото сделано после того, как я смог впервые подтянуться на перекладине»

16. «Мы переехали в небольшой городок пару лет назад, и там не было возможности продолжать занятия джиу-джитсу. Я сам открыл спортивный клуб, и сегодня мои дети тоже в нем тренируются»

17. «После 4 лет борьбы с бесплодием мы наконец стали родителями»

18. «Я с детства мечтала побывать на Мальдивах, и вот мы с мужем наконец это сделали»

19. «5 лет я питалась только нездоровой пищей. Врач сказал, что с этим пора заканчивать, если я хочу жить. Депрессия, тревога и рак заставляли меня бояться готовить, но сегодня я взяла себя в руки и сделала то, что должна»

20. «5 месяцев назад я стала готовиться к прослушиванию на роль мечты. Роль я не получила, но постановка голоса помогла сделать его более приятным. А еще я похудела. Считаю, что это все равно моя победа»

21. «И пусть я пока не могу купить диван или даже стул, этот дом теперь мой»

22. «6 месяцев я экономил, выгуливал соседских собак, стриг лужайки и выполнял любую работу, которую только может делать подросток. И вот наконец я купил приставку»

23. «Я весила 40 кг и все равно считала себя жирной. Сегодня я наконец могу есть пиццу и не бояться этого»

24. «Я не пью уже год, и это были лучшие 365 дней в моей жизни»

25. «Всю жизнь у меня была аллергия на кошек, и вот совсем недавно ее удалось вылечить с помощью курса инъекций. Знакомьтесь, это Леголас — первый спасенный мной котенок»

26. Этот парень 2 года откладывал деньги, чтобы купить своему лучшему другу инвалидное кресло с электроприводом

А что мотивирует вас идти к своей цели и не сдаваться?