26 человек, которые в любой непонятной ситуации включают смекалку на полную

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Как говорил Лев Толстой, «лучшее, чем может одарить человека Бог, — это находчивость». Сообразительность выручит в самом затруднительном положении, и пользователи интернета доказывают, что их смекалка не только самая смекалистая в мире, но и порой совсем не знает границ.

AdMe.ru собрал 26 примеров того, что человеческая изобретательность неисчерпаема.

«Если вы думаете, что вы хороши в скоростной зубрежке, то вот мой преподаватель, который готовит слайды и презентацию для международной конференции на самой конференции»

«Подруга переоделась в парня в попытке заставить ревновать бывшего»

Смекалистость — лучшее качество работника

Когда новый хозяин с юмором

Пожалуй, это лучше любой другой тарелки

Если на лекции захотелось тепла костра, почему бы и нет?

Да это же настоящий гений!

Пластиковая бутылка выручит в любых ситуациях

«Я боюсь пауков, а кот нет. Мы справляемся»

Когда хочешь стать королем Семи Королевств, но это единственный трон, который ты можешь себе позволить

Гениальное приспособление для тех, кто жаждет гладких ножек, но не хочет наклоняться

Почему бы не использовать воздушный шарик 2 раза?

«Это девочка» — «Это День святого Валентина, девочка».

«Защищаю свою машину от ударов авто соседа по гаражу с помощью аквапалки»

«Я низкого роста, но всегда достаю до верхних полок»

Когда нет денег на парикмахера, выручит современная техника

«По-моему, коробочка для дисков идеально подходит для гамбургера»

Когда нет под рукой резинки для волос, папа-инженер использует пластиковые стяжки

Помните, жажда экономии не всегда доводит до добра

А чем вы занимаетесь в поездках?

Все тарелки были грязными

Этот паб в Англии знает толк в цветочных горшках

Кто-то сигнализирует о выбоинах на дороге с помощью елки

Я у мамы инженер

Боги мотивации

«Каждый раз, когда вы оставляете чаевые, Тирион дает пощечину королю Джоффри».

Когда едите тако, подложите лепешку, чтобы начинка падала на нее. Оп — и второй тако!

Да это же гениально!

А как ваша смекалка помогает вам?