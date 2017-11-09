25 жизненных ситуаций, с которыми девушки сталкиваются практически каждый день

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Каждому человеку в жизни случается преодолевать трудности. И каждый делает это по-своему. Но есть моменты, в которых мы поступаем и чувствуем себя почти одинаково. AdMe.ru составил подборку жизненных ситуаций, с которыми сталкивались почти все девушки.

1. Когда хотела сделать с ним красивое фото, а он как всегда

2. Когда на улице холодно, а разрез на платье только с правой стороны

3. Когда холода вернулись и ты поняла, что время пришло

4. Когда вспомнила, как он назвал тебя в марте 2016-го

5. Когда выбираешь, по какой причине загнаться сегодня

6. Когда кормишь своего внутреннего зверя

7. Когда тушь попала на тени, которые ты наносила целый час

8. Когда подстриглась и смотришь на свои фото, где волосы еще длинные

9. Когда он не отвечал час и твой мозг придумал тысячу причин, а потом выяснилось, что он просто спал

10. Когда человек, который много раз тебя кидал, просит помощи

11. Когда ты собиралась три часа, а он просто выперся в спортивках

12. Когда нюхаешь конкретный вид алкоголя и он напоминает тебе день, когда ты чуть не умерла

13. Когда собралась просто погулять с подругами, но потом узнала, что там будет он

14. Когда недавно рассталась с парнем и слушаешь песню, под которую вы танцевали

15. Все начинается в детстве...

16. Френдзона 80-го уровня

17. Когда настал важный день

18. Инстаграм vs. реальность

19. Когда решила завтра сесть на диету

20. Пару бокалов выпью, и домой. Через 3 часа:

21. Когда все вокруг веселятся, а ты вспомнила бывшего

22. Когда хочешь сделать красивую фотку для инстаграма

23. Он: «Ты снова ешь?» Я: «Нет...»

24. Когда просыпаешься после вечеринки и думаешь: «Где я нахожусь? Какой сейчас год?»

25. Когда посмотрела 10 серий любимого сериала подряд и видишь свое отражение на экране