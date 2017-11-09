25 жизненных ситуаций, с которыми девушки сталкиваются практически каждый день
Каждому человеку в жизни случается преодолевать трудности. И каждый делает это по-своему. Но есть моменты, в которых мы поступаем и чувствуем себя почти одинаково.
AdMe.ru составил подборку жизненных ситуаций, с которыми сталкивались почти все девушки.
1. Когда хотела сделать с ним красивое фото, а он как всегда
2. Когда на улице холодно, а разрез на платье только с правой стороны
3. Когда холода вернулись и ты поняла, что время пришло
4. Когда вспомнила, как он назвал тебя в марте 2016-го
5. Когда выбираешь, по какой причине загнаться сегодня
6. Когда кормишь своего внутреннего зверя
7. Когда тушь попала на тени, которые ты наносила целый час
8. Когда подстриглась и смотришь на свои фото, где волосы еще длинные
9. Когда он не отвечал час и твой мозг придумал тысячу причин, а потом выяснилось, что он просто спал
10. Когда человек, который много раз тебя кидал, просит помощи
11. Когда ты собиралась три часа, а он просто выперся в спортивках
12. Когда нюхаешь конкретный вид алкоголя и он напоминает тебе день, когда ты чуть не умерла
13. Когда собралась просто погулять с подругами, но потом узнала, что там будет он
14. Когда недавно рассталась с парнем и слушаешь песню, под которую вы танцевали
15. Все начинается в детстве...
16. Френдзона 80-го уровня
17. Когда настал важный день
18. Инстаграм vs. реальность
19. Когда решила завтра сесть на диету
20. Пару бокалов выпью, и домой. Через 3 часа:
21. Когда все вокруг веселятся, а ты вспомнила бывшего
22. Когда хочешь сделать красивую фотку для инстаграма
23. Он: «Ты снова ешь?» Я: «Нет...»
24. Когда просыпаешься после вечеринки и думаешь: «Где я нахожусь? Какой сейчас год?»
25. Когда посмотрела 10 серий любимого сериала подряд и видишь свое отражение на экране
Фото на превью Ciao Date / facebook