25+ животных на прогулке, при взгляде на которых губы сами по себе расплываются в улыбке

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Сентябрь не время откладывать путешествия в долгий ящик, и наши четвероногие братья того же мнения. Они самоотверженно ездят с нами в машине, летают на самолете, а некоторые даже получают права (да-да), в то время как для других пушистых милашек предел мечтаний — соседний универмаг. В нашей статье вы найдете все это, а также гарантированный мотивационный пинок, побуждающий немедленно совершить вояж куда угодно, хоть в соседний парк.

Мы в AdMe.ru обожаем наших четвероногих друзей и надеемся, что это взаимно. Кстати, в бонусе вы увидите, что собаки могут послать к черту условности.

Что может быть прекраснее, чем отправиться с другом в путешествие?

Еще один день, еще одна поездка на машине

«Ку-ку, вы меня видите?»

Кто сказал, что собаки не летают?

Когда едешь с активной прогулки домой

Примерно так выглядят все наши селфи, сделанные в поездках

Выражение этой мордашки просто незабываемо

Есть синхронное плавание, а есть синхронное подпрыгивание

«Мне, пожалуйста, 10 бургеров и одну диетическую колу»

Не стоит брать собак на рыбалку

«Это я бодро шагаю навстречу очередным приключениям»

А для маленьких в магазин сходить — уже путешествие

На этой неделе ему исполнилось 16 лет, поэтому он получил водительские права

«Сфоткай, как я грациозно выхожу на берег»

Следит за движением по правой полосе

Отличное проветривание

«Это Бо. Жук залетел ему в рот, хотя это не испортило ему поездку»

«Наш нежный ангел мило спит в машине»

Что бы ни случилось, нельзя не погрызть палку, если путешествуешь с хозяином

Видимо, этот песик чем-то недоволен

«Кажется, я не умею плавать»

Во время поездок ей нравится класть голову буквально на что угодно

«Прокатимся?»

«Давай лучше на моей, у меня больше лошадиных сил под капотом»

«Подумаешь... У меня одна собачья, зато в коляске»

Когда уже больше не можешь гулять, но хозяева настаивают

Бонус: «К черту предрассудки, хожу как хочу!»