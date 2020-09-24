25+ животных на прогулке, при взгляде на которых губы сами по себе расплываются в улыбке
Сентябрь не время откладывать путешествия в долгий ящик, и наши четвероногие братья того же мнения. Они самоотверженно ездят с нами в машине, летают на самолете, а некоторые даже получают права (да-да), в то время как для других пушистых милашек предел мечтаний — соседний универмаг. В нашей статье вы найдете все это, а также гарантированный мотивационный пинок, побуждающий немедленно совершить вояж куда угодно, хоть в соседний парк.
Мы в AdMe.ru обожаем наших четвероногих друзей и надеемся, что это взаимно. Кстати, в бонусе вы увидите, что собаки могут послать к черту условности.
Что может быть прекраснее, чем отправиться с другом в путешествие?
Еще один день, еще одна поездка на машине
«Ку-ку, вы меня видите?»
Кто сказал, что собаки не летают?
Когда едешь с активной прогулки домой
Примерно так выглядят все наши селфи, сделанные в поездках
Выражение этой мордашки просто незабываемо
Есть синхронное плавание, а есть синхронное подпрыгивание
«Мне, пожалуйста, 10 бургеров и одну диетическую колу»
Не стоит брать собак на рыбалку
«Это я бодро шагаю навстречу очередным приключениям»
А для маленьких в магазин сходить — уже путешествие
На этой неделе ему исполнилось 16 лет, поэтому он получил водительские права
«Сфоткай, как я грациозно выхожу на берег»
Следит за движением по правой полосе
Отличное проветривание
«Это Бо. Жук залетел ему в рот, хотя это не испортило ему поездку»
«Наш нежный ангел мило спит в машине»
Что бы ни случилось, нельзя не погрызть палку, если путешествуешь с хозяином
Видимо, этот песик чем-то недоволен
«Кажется, я не умею плавать»
Во время поездок ей нравится класть голову буквально на что угодно
«Прокатимся?»
«Давай лучше на моей, у меня больше лошадиных сил под капотом»
«Подумаешь... У меня одна собачья, зато в коляске»
Когда уже больше не можешь гулять, но хозяева настаивают
Бонус: «К черту предрассудки, хожу как хочу!»
А как путешествуете вы со своими животными?
Фото на превью megannicoleraee / twitter