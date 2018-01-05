25 животных, которые ни за что не отдадут свое

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Братья наши меньшие иногда очень настойчивы в своем стремлении получить желаемую вещь. И далеко не всегда это корм или игрушка. AdMe.ru собрал для вас забавные фото животных, которые не намерены делиться своей «прелестью». А в конце статьи вас ждет неожиданный и веселый бонус.

1. «Кот украл мои конфеты и не хочет отдавать»

2. Когда абсолютно уверен, что это твои сосиски

3. «Хорошая собачка, никому не отдам!»

4. Когда заехал за подругой и понимаешь, что кот не намерен ее отпускать

5. «Иди ко мне, моя прелесть!»

6. «Похоже, он не намерен возвращать мою Барби»

7. Кажется, этот лист значит для него больше, чем все косточки мира

8. Иногда мы упорно боремся за то, что не имеет никакого смысла. Прямо как эта бумажка

9. Этот хитрюга все спланировал

10. «Не смей смотреть и приближаться!»

11. Как думаете, этот подарок дойдет до адресата?

12. «Можно мне его оставить? Ну пожалуйста!»

13. Когда зашел в зоомагазин с питомцем и сразу об этом пожалел

14. Когда есть уже не в силах, но и делиться нет желания

15. Кто бы рискнул у него это забрать?

16. Кажется, кто-то видит свою печеньку в последний раз

17. «Человек, ты ничего не видел! Не смей выкладывать это в сеть!»

18. Любой грозный хищник в душе — котейка, которому нужна коробочка

19. «И тут я понял, что сегодня буду умываться на кухне»

20. Когда твой мусорный бак очень нужен медведю

21. А вот это повод заволноваться

22. «Извольте не прикасаться к собаке, сэр»

23. Любимый питомец любимого питомца

24. Когда кот не хочет возвращать бумажный пакет для покупок

25. «Куда мой орех забрала?!»

Бонус: так выглядит настоящий ценитель зимних горок