25 жертв розыгрыша, которые еще не скоро смогут доверять окружающим

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Все мы любим розыгрыши, но только до той поры, пока сами не станем их жертвами. Иногда на шутников и обижаться-то не стоит: с приклеенной к столу монеткой или заполненной воздушными шариками комнатой легко смириться. Но вот прикрепленную к одежде огромную пластмассовую змею простить сложно.

Мы в AdMe.ru не против невинных подшучиваний над друзьями и коллегами. Но некоторые розыгрыши из нашей сегодняшней подборки повторять вам все же не советуем.

1. «Мой сосед по комнате уснул в библиотеке. Я просто положил перед ним „50 оттенков серого“»

2. «Мама подарила нам с братом тостеры на Рождество. Оказалось, что на тостах теперь всегда будут ее портреты»

3. Кто-то привязал красные шарики ко всем канализационным решеткам на улице. Скоро премьера второй части «Оно»

4. Как потроллить дочь на Рождество? Сложить одну в другую 6 коробок и в самую последнюю положить записку с надписью: «Твой подарок не здесь»

5. Нашествие игрушечных мышей — совсем не то, чего он ждал от своего человека

6. Как подшутить над другом и навсегда отучить его тебе доверять

7. Парень уехал в отпуск и забыл закрыть свою комнату. Его друзья обернули фольгой буквально каждую вещь в его жилище

8. «Босс ненадолго вышел из офиса, и мы расположили буквы на его клавиатуре в алфавитном порядке»

9. Вы уже задумались над тем, где купить огромную пластмассовую змею?

10. «Кто-то явно затеял розыгрыш. Проблема в том, что в этом доме никто не живет»

11. Когда сказал друзьям, что привык каждое утро начинать с чтения свежей газеты

12. «Офицер, не подскажете, как пройти в банк?»

13. «Он новичок у нас на работе и пока не знает, что я — стикер-ниндзя»

14. «Мне понадобилось полдня, чтобы понять, что не так с компьютерной мышью»

15. Рыбак рыбака разыгрывает слегка

16. «У меня на столе всегда стоит банка с печеньем, и в последнее время люди стали брать из нее слишком много. Я решил их проучить»

«Никаких печенек, только чувство стыда».

17. «Коллега подложил пакетик с чернилами мне в перчатку. Теперь мне ходить вот так еще недели две»

18. «Я думал, что нашел монетку на парте в школе. Оказалось, кто-то приклеил ее суперклеем»

19. Когда ты официант и по совместительству мастер розыгрышей

20. «Мой сосед по общежитию оставил ключ от своей комнаты на кухне. Вот что ждало его по возвращении домой»

21. Когда коллега сказал, что совсем не боится пауков. Даже больших

«Внимание! Внутри огромный агрессивный паук! Не переворачивайте стакан, если не готовы убить его».

22. «Маме потребовался год, чтобы понять, что я разбавил наши семейные фото снимками своего кота»

23. «Я вернулась на работу после свадебного путешествия. Вот как выглядел мой офисный стол»

24. «Велосипед моего друга кто-то в шутку обернул пленкой»

25. «Нет, эта штука не активируется движением. Да, я — один из тех, кто попался на этот офисный розыгрыш»

А вам когда-нибудь приходилось становиться жертвой подобных шуточек?