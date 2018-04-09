25 модных женских штучек, от которых волосы встают дыбом

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Украшения, как оказалось, не всегда должны украшать. По крайней мере так считают современные дизайнеры, которые используют свою фантазию на полную катушку, эпатируя общество. Они создают уникальные, поражающие воображение, но совершенно не повседневные аксессуары и предметы одежды.

AdMe.ru собрал лучшие примеры таких оригинальных вещей, на которые весело смотреть, но не хотелось бы носить.

Полное единение с природой

Венецианский карнавал с такой маской заиграет новыми красками

Не самое удобное украшение, зато какое эффектное

А такие украшения — настоящий тренд в Японии

Нужно еще больше Николаса Кейджа

Сумочка-конфета для настоящих сладкоежек

Если вы хотите всегда демонстрировать идеальный педикюр

Верхняя одежда должна быть максимально уютной

Странное, но завораживающее зрелище

Для очень оригинальных дам

Одежда Горгоны Медузы

Кольцо для девушки-стоматолога

Миниатюрные аквариумы в ушах

Что ж, это по крайней мере изящно

Стоматология тоже имеет право быть модной

Этот дизайнер создает украшения из частей Барби

Да, из самых разных частей

Теперь фраза «Я подарю тебе сердце» приобретает новые оттенки

Даже обувь может показывать язык

Теперь ваш смартфон не будет голым

Браслет из настоящих волос

Чехол-рука: для тех, кому не хватает общения

Миниатюрный капкан-колье. Нерабочий

Сумка в виде ребенка. Если вы хотите о чем-то намекнуть партнеру

Вот такая защита от солнца продается на Amazon

А какие из этих украшений вас поразили больше всего? Рискнули бы вы такое надеть?