25+ железобетонных доказательств того, что в каждой кошке живет гениальный актер
Есть 3 вещи, на которые можно смотреть бесконечно: огонь, вода и... фотографии котиков. И неудивительно, ведь кажется, что нет такого образа, характера и настроения, которые эти четырехлапые не смогли бы блестяще передать.
AdMe.ru нашел 25+ доказательств того, что по уровню актерского мастерства кошки легко могуть дать фору самым топовым голливудским знаменитостям.
Как показать безысходность в удушающих оковах любви
Величие и царственность
Или любовь: «Мне нужно найти женщину, которая будет смотреть на меня так же, как моя кошка»
У котов самая богатая палитра презрения и недовольства
Кошки способны гениально сыграть как приступ сумасшествия...
...Так и буддиста, познавшего дзен
Они легко вживаются в роль самого грустного существа на планете
Или ангелочка, олицетворяющего невинность и чистоту
Как показать в одном кадре, что ты сама дерзость и не боишься рисковать
Мелодрама «Прошла любовь, завяли помидоры»
Взгляд, полный глубокого раскаяния и мольбы
Как показать без слов, что разлука неизбежна, но надежда все еще теплится
Нежность и обожание
Вряд ли кто-то сможет лучше кошки исполнить роль заботливой и любящей мамы
А так могло бы выглядеть продолжение этой истории, где взрослый сын-наглец все еще живет с родителями
Бесстрашие и напористость, сметающие на пути все преграды
Если кошка захочет получить внимание, она войдет в образ капризули незамедлительно
Роль обескураженной кисы, впервые увидевшей лысого сфинкса, исполнена блестяще
Эта кошка запросто прошла бы пробы для съемок в триллере
Как и кот за окном в этом ролике
Давление на жалость: «Ну открой, у меня же лапки»
«Завороженный. Сага первая»
Если с кино не сложится, то с таким fashion face билет в мир моды обеспечен
Именно так выглядит тленность бытия
Режиссер: «А ты можешь задумчиво смотреть в окно, типа думаешь о высоком?»
Кот:
Какой актер не мечтает сыграть Гамлета? «Быть или не быть — вот в чем вопрос»
Или хотя бы примерить образ Джона Сноу
То чувство, когда вышел долгожданный фильм с твоим участием, но вдруг понимаешь, что тебя из него вырезали
А в вашем доме живет великий, но пока не признанный актер или актриса?
Фото на превью mindwand / Reddit