25+ железобетонных доказательств того, что в каждой кошке живет гениальный актер

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Есть 3 вещи, на которые можно смотреть бесконечно: огонь, вода и... фотографии котиков. И неудивительно, ведь кажется, что нет такого образа, характера и настроения, которые эти четырехлапые не смогли бы блестяще передать.

AdMe.ru нашел 25+ доказательств того, что по уровню актерского мастерства кошки легко могуть дать фору самым топовым голливудским знаменитостям.

Как показать безысходность в удушающих оковах любви

Величие и царственность

Или любовь: «Мне нужно найти женщину, которая будет смотреть на меня так же, как моя кошка»

У котов самая богатая палитра презрения и недовольства

Кошки способны гениально сыграть как приступ сумасшествия...

...Так и буддиста, познавшего дзен

Они легко вживаются в роль самого грустного существа на планете

Или ангелочка, олицетворяющего невинность и чистоту

Как показать в одном кадре, что ты сама дерзость и не боишься рисковать

Мелодрама «Прошла любовь, завяли помидоры»

Взгляд, полный глубокого раскаяния и мольбы

Как показать без слов, что разлука неизбежна, но надежда все еще теплится

Нежность и обожание

Вряд ли кто-то сможет лучше кошки исполнить роль заботливой и любящей мамы

А так могло бы выглядеть продолжение этой истории, где взрослый сын-наглец все еще живет с родителями

Бесстрашие и напористость, сметающие на пути все преграды

Если кошка захочет получить внимание, она войдет в образ капризули незамедлительно

Роль обескураженной кисы, впервые увидевшей лысого сфинкса, исполнена блестяще

Эта кошка запросто прошла бы пробы для съемок в триллере

Как и кот за окном в этом ролике

Давление на жалость: «Ну открой, у меня же лапки»

«Завороженный. Сага первая»

Если с кино не сложится, то с таким fashion face билет в мир моды обеспечен

Именно так выглядит тленность бытия

Режиссер: «А ты можешь задумчиво смотреть в окно, типа думаешь о высоком?» Кот:

Какой актер не мечтает сыграть Гамлета? «Быть или не быть — вот в чем вопрос»

Или хотя бы примерить образ Джона Сноу

То чувство, когда вышел долгожданный фильм с твоим участием, но вдруг понимаешь, что тебя из него вырезали

А в вашем доме живет великий, но пока не признанный актер или актриса?