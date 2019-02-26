25+ запутанных фото, по которым можно снимать новый сезон «Шерлока»
Пройти сквозь стену. Запустить видеоплеер в книге. Заточить невидимый карандаш. Пользователи сети делятся случаями, которые ввели их в крайнюю степень замешательства. А как вы отреагируете на эти снимки?
Сегодняшняя подборка AdMe.ru похожа на квест с известными правилами: поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что.
А когда попадаешь внутрь, тебе предлагают вычислить свободную кабинку по азимуту
Когда решил идти против системы, но не решил зачем
Этот песик как-то подозрительно выглядит
«В Мичигане у 3 053 собак были найдены глисты».
Когда у тебя было 2 дополнительных хода, но ты все равно умудрился проиграть
Никогда не торопите дизайнера с макетом, и вот почему
«Со вкусом манго».
Отлично, но где «0»?
«Создайте пароль. Для начала введите, пожалуйста, правильный ответ».
Когда оказался не готов к существованию фоторамок для кузенов
«Кузены».
Акустическая гитара Страдивари
«Акустические гитары в миниатюре».
Создатель этой клавиатуры явно знает толк в пытках
Видимо, они не смогли выбрать между большим пальцем руки и ноги
Шестигранная тумба из пятиугольников
«Деревянная шестигранная тумба».
Предлагаем быть последовательными и заменить кнопку «1» на «0+»
Поздравляем! Вам отказано в регистрации
«Запрос отклонен! Благодарим за добавление вашей учетной записи, к сожалению, в настоящее время она не соответствует стандартам Fameswap».
Наконец-то мы нашли тебя, платформа 9 и 3/4
«Автокафе».
Готовы спорить, что этот кубик Рубика никто не соберет
Горчица в красной упаковке. От создателя кетчупа в желтой упаковке
«Пытался заточить этот карандаш 3 раза, пока понял, что в нем нет грифеля»
Стоимость стирки — 5 долларов 76 центов. Автомат принимает только четвертаки
«Чтобы начать стирку: нажмите на круглую кнопку, добавьте монеты, стиральная машина запустится автоматически».
«А я все думал, почему у этого арбузного сока такой странный вкус»
«Состав: яблоко, свекла, морковь, имбирь».
Ты туда не ходи, ты сюда ходи
Когда решил круто изменить мир компьютерных технологий
Какой прекрасный день снаружи Земли
Границы стран и реки на этом глобусе обозначены одним цветом
Раздражает, когда покупаешь телятину, а внутри вместо индюшатины говядина
На рекламном стенде девушки держат водительские права с одинаковой фотографией, и это не одна из них
Когда ты полон противоречий
«Сделано в Китае».
Модель без носков рекламирует носки. Дизайнеры просили передать привет логике
Не проигрывается почему-то. Похоже, издательству пора обновить программное обеспечение
10 сантиметров — величина изменчивая и зависит от настроения изготовителя линеек
Признавайтесь, какой из этих снимков сумел ввести вас в замешательство?
Фото на превью Ugin242 / pikabu