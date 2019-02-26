25+ запутанных фото, по которым можно снимать новый сезон «Шерлока»

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Пройти сквозь стену. Запустить видеоплеер в книге. Заточить невидимый карандаш. Пользователи сети делятся случаями, которые ввели их в крайнюю степень замешательства. А как вы отреагируете на эти снимки?

Сегодняшняя подборка AdMe.ru похожа на квест с известными правилами: поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что.

А когда попадаешь внутрь, тебе предлагают вычислить свободную кабинку по азимуту

Когда решил идти против системы, но не решил зачем

Этот песик как-то подозрительно выглядит

«В Мичигане у 3 053 собак были найдены глисты».

Когда у тебя было 2 дополнительных хода, но ты все равно умудрился проиграть

Никогда не торопите дизайнера с макетом, и вот почему

«Со вкусом манго».

Отлично, но где «0»?

«Создайте пароль. Для начала введите, пожалуйста, правильный ответ».

Когда оказался не готов к существованию фоторамок для кузенов

«Кузены».

Акустическая гитара Страдивари

«Акустические гитары в миниатюре».

Создатель этой клавиатуры явно знает толк в пытках

Видимо, они не смогли выбрать между большим пальцем руки и ноги

Шестигранная тумба из пятиугольников

«Деревянная шестигранная тумба».

Предлагаем быть последовательными и заменить кнопку «1» на «0+»

Поздравляем! Вам отказано в регистрации

«Запрос отклонен! Благодарим за добавление вашей учетной записи, к сожалению, в настоящее время она не соответствует стандартам Fameswap».

Наконец-то мы нашли тебя, платформа 9 и 3/4

«Автокафе».

Готовы спорить, что этот кубик Рубика никто не соберет

Горчица в красной упаковке. От создателя кетчупа в желтой упаковке

«Пытался заточить этот карандаш 3 раза, пока понял, что в нем нет грифеля»

Стоимость стирки — 5 долларов 76 центов. Автомат принимает только четвертаки

«Чтобы начать стирку: нажмите на круглую кнопку, добавьте монеты, стиральная машина запустится автоматически».

«А я все думал, почему у этого арбузного сока такой странный вкус»

«Состав: яблоко, свекла, морковь, имбирь».

Ты туда не ходи, ты сюда ходи

Когда решил круто изменить мир компьютерных технологий

Какой прекрасный день снаружи Земли

Границы стран и реки на этом глобусе обозначены одним цветом

Раздражает, когда покупаешь телятину, а внутри вместо индюшатины говядина

На рекламном стенде девушки держат водительские права с одинаковой фотографией, и это не одна из них

Когда ты полон противоречий

«Сделано в Китае».

Модель без носков рекламирует носки. Дизайнеры просили передать привет логике

Не проигрывается почему-то. Похоже, издательству пора обновить программное обеспечение

10 сантиметров — величина изменчивая и зависит от настроения изготовителя линеек

Признавайтесь, какой из этих снимков сумел ввести вас в замешательство?