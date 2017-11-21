25 ярких поздравлений, с которыми люди явно переусердствовали
Что главное в подарке? Чтобы он был от души и поднимал настроение!
AdMe.ru собрал для вас 25 подарков пользователей интернета, которые знают, что такое любовь и подколы от близких. Досмотрите до конца и узнаете, какие неожиданные подарки можно получить от братьев наших меньших.
«Только что получил рождественский подарок от бабушки и дедушки. Мне 31»
«Мой любимый подарок от брата каждый год. Сейчас мы на 3-м уровне»
«Получил подарок от папы на выпускной»
«Купил жене ожерелье и попросил продавца завернуть его настолько ужасно, насколько возможно. Он достал скотч и сказал: „Как хотите, сэр“»
«Я единственная в семье не замужем и без детей. У меня одна кошка. Это мой рождественский подарок»
«Сестра сделала мне самый глубокомысленный подарок»
«Подарок от моей бабули на день рождения. Она определенно в теме»
«Теперь мне остается только сжечь дом»
«Один из пожилых клиентов подарил мне это, потому что „знает, как я люблю технологии“»
«Жена не впечатлилась моим подарком на день рождения»
«Кажется, родители знают обо мне только то, что я люблю зеленый и ненавижу холод. Это мои подарки на Рождество за последние 5 лет»
«Друг только что переехал в новую квартиру, и мы решили сделать ему теплый подарок»
«Моя свояченица — вегетарианка, и коллеги поздравили ее с днем рождения вот так»
«Подарок года от мамы»
«Подарок от моей девушки. Она хорошо меня знает»
«Мы с девушкой просто обменялись одинаковыми подарками на Рождество»
«Подарил жене дюжину роз на День св. Валентина. Она не впечатлилась»
«Встречаюсь с парнем почти 10 лет. Это его подарок. Сволочь»
«Мама знает, как я люблю кеды»
«Мы тройняшки, и нам по 17 лет. Сегодня мы сдавали на права, и я был единственным, кому удалось пройти тест. Папа принес нам торт»
«Жена моего друга не позволила мне купить ему эту подушку. Но она умолчала о том, что его мама уже подарила ему такую»
«Подарок от брата. Это была открытка»
«День 4-й. Жене все еще не нравится мой подарок»
«У коллеги родилась дочка. Мы поздравили его так»
Бонус: «Я кормил ворон у бара, в котором работаю. Это моя коллекция подарков от них за 3 месяца»
А какие подарки близких вам запомнились больше всего? Расскажите нам в комментариях!
Фото на превью MarkoDeJuan / reddit