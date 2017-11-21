25 ярких поздравлений, с которыми люди явно переусердствовали

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Что главное в подарке? Чтобы он был от души и поднимал настроение! AdMe.ru собрал для вас 25 подарков пользователей интернета, которые знают, что такое любовь и подколы от близких. Досмотрите до конца и узнаете, какие неожиданные подарки можно получить от братьев наших меньших.

«Только что получил рождественский подарок от бабушки и дедушки. Мне 31»

«Мой любимый подарок от брата каждый год. Сейчас мы на 3-м уровне»

«Получил подарок от папы на выпускной»

«Купил жене ожерелье и попросил продавца завернуть его настолько ужасно, насколько возможно. Он достал скотч и сказал: „Как хотите, сэр“»

«Я единственная в семье не замужем и без детей. У меня одна кошка. Это мой рождественский подарок»

«Сестра сделала мне самый глубокомысленный подарок»

«Подарок от моей бабули на день рождения. Она определенно в теме»

«Теперь мне остается только сжечь дом»

«Один из пожилых клиентов подарил мне это, потому что „знает, как я люблю технологии“»

«Жена не впечатлилась моим подарком на день рождения»

«Кажется, родители знают обо мне только то, что я люблю зеленый и ненавижу холод. Это мои подарки на Рождество за последние 5 лет»

«Друг только что переехал в новую квартиру, и мы решили сделать ему теплый подарок»

«Моя свояченица — вегетарианка, и коллеги поздравили ее с днем рождения вот так»

«Подарок года от мамы»

«Подарок от моей девушки. Она хорошо меня знает»

«Мы с девушкой просто обменялись одинаковыми подарками на Рождество»

«Подарил жене дюжину роз на День св. Валентина. Она не впечатлилась»

«Встречаюсь с парнем почти 10 лет. Это его подарок. Сволочь»

«Мама знает, как я люблю кеды»

«Мы тройняшки, и нам по 17 лет. Сегодня мы сдавали на права, и я был единственным, кому удалось пройти тест. Папа принес нам торт»

«Жена моего друга не позволила мне купить ему эту подушку. Но она умолчала о том, что его мама уже подарила ему такую»

«Подарок от брата. Это была открытка»

«День 4-й. Жене все еще не нравится мой подарок»

«У коллеги родилась дочка. Мы поздравили его так»

Бонус: «Я кормил ворон у бара, в котором работаю. Это моя коллекция подарков от них за 3 месяца»

А какие подарки близких вам запомнились больше всего? Расскажите нам в комментариях!