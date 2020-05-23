25+ взрослых людей рассказали о вещах, которых они не понимают, хоть тресни
Иногда совершенно случайно узнаешь, что какую-то вещь ты использовал неправильно всю свою жизнь. А бывает так, что, прожив уже много лет, ты так и не разобрался в тех или иных вопросах и не нашел объяснение событиям, которые происходят вокруг тебя.
Мы в AdMe.ru согласны с утверждением о том, что век живи — век учись, и благодарим людей, которые нашли в себе силы не промолчать и задать миру «глупые» вопросы.
-
Водостойкие наклейки, которые клеят на посуду. У меня есть дуршлаг, на котором наклейка расположена в самом низу, на дырочках. Я долго пытался отклеить стикер, но он не поддавался. Почему нельзя наклеить это куда-то еще, например на упаковку? © ShelbyRB/ Reddit
-
Почему в некоторых обувных магазинах противокражные устройства нацеплены так неудачно? С ними просто невозможно померить обувь. Неужели нельзя разместить их по-другому?
-
Как развивался язык? Очевидно, что это произошло, но я просто не могу понять как. Я просто представляю пещерных людей, которые идут куда-то, говорят что-то нечленораздельное и тыкают пальцами в предметы. © Ally862 / Reddit
-
Как работают компьютеры. Я достаточно разбираюсь в технологиях, но действительно не имею представления о том, как работает инструмент, который я использую каждый день. Это как если бы я был водителем и не понимал, как работают двигатель, турбокомпрессор или тормоза. © I_hate_traveling / Reddit
-
Узнала, что люди реально стесняются из-за высокого роста. Для меня это звучит как «комплексую, что я слишком богатый». © ikolyuchka / Twitter
-
Я не понимаю, как люди могут верить в то, что земля плоская, когда у каждого в кармане лежит устройство, на котором мы за секунды можем получить доступ ко всем накопленным человеком знаниям. © Richje / Reddit
-
Знаете, существуют такие картофелечистки нестандартных форм. Инженеры разработали форму, утвердили дизайн. Компания проверила, соответствует ли прибор всем стандартам. Образцы были разосланы на выставки и ярмарки товаров народного потребления. Отдел продаж рассылал прайсы на картофелечистки в магазины, заключали договоры. При импорте переводчики перевели инструкцию и название на нужный язык. Специалисты по логистике доставили приборы на точки продаж, а продавцы — расставили на полках. И никто из этих людей не удосужился остановиться и сказать: «Эй! Так они же не работают, ими нельзя почистить картошку». © conluceo / Reddit
-
Почему я сначала трачу часы на то, чтобы создать список фильмов, которые хочу посмотреть, но, когда у меня действительно появляется время глянуть фильм, ничего из списка мне не нравится. © lonelywhalien52 / Reddit
-
Я не понимаю, каким образом люди засыпают с включенным телевизором или еще какими-то звуками на фоне? Я могу заснуть только при полной тишине. Я ДАЖЕ ЧАСЫ ИЗ КОМНАТЫ ВЫШВЫРНУЛ, ПОТОМУ ЧТО ИХ ТИКАНЬЕ МНЕ В МОЗГ ГРОХОТОМ ОТДАЕТ. © chern_ov / Twitter
-
Мне всегда было интересно, как учатся читать дети на языках, в которых одна буква может читаться по-разному. В моем родном финском языке каждая буква представляет только один звук. Кажется, у этих детей или учителей точно есть суперспособности. © jepsuli / Reddit
-
Мне 26, а я до сих пор не понимаю, почему в школе нам рассказывали про какие-то дискриминанты или достижения левых людей, но не рассказали, как зарабатывать деньги, общаться с людьми или, например, справляться с чувством тоски по человеку, которому ты не упал. © tannyshanny / Twitter
-
Почему чаще всего в кабинках в туалете есть огромное пространство внизу? То есть дверь доходит не до конца, а как бы обрывается на середине так, что торчат ноги. У меня есть несколько объяснений: так проще мыть; видно, занята ли кабинка; если кто-то застрянет — можно вылезти. Может быть, это способ заставить людей общаться? Например, я могу оценить, насколько красивые туфли у девушки в соседней кабинке. Я долго рассуждала об этом и пришла к выводу — ничего из этого не оправдывает огромных щелей в стенках кабинки и короткой двери. © Iva Izabela Miholic / Quora
-
Сегодня пришел аванс на карточки. Коллега жалуется, туда-сюда заплатить нужно, ничего не останется. Придется подарок дочери на Новый год покупать поздно, после получки. Девчонке 8 лет. Хочу, говорит, купить ей очки виртуальной реальности. Ну а чем еще я ее удивлю? Планшет дарили, пластилин какой-то особенный дарили, смартфоны уже 3 штуки потеряла. Я предлагаю подарить книгу, настоящую, бумажную. Вот и удивишь. Она мне: «Не то слово, офигеет, у нее истерика будет». И это небогатый человек, который живет от зарплаты до зарплаты. Чего-то я не понимаю в воспитании детей... © lillita6 / Pikabu
-
Стоп, а разве не все люди говорят «зал»? Некоторые называют самую большую комнату «гостиной». Почему у меня в семье всю жизнь был «зал», а теперь он превратился в «гостиную»? А как его вообще тогда правильно называть? © оливка / Twitter
- Как столько чертовски ужасных рекламных роликов попадает на телевидение? Когда я вижу тупой рекламный ролик, я представляю, как группа маркетологов сначала придумывала идею, затем сценаристы прописывали ролик, его снимали, отправляли на утверждение, чтобы убедиться, что зритель поймет посыл. И после всех этих действий я вижу по телевизору ЭТО! © iujohn3 / Reddit
-
Можно как угодно коверкать имена и называть Александру Сашей, но нет ничего хуже, когда человек осознанно добавляет к имени другого человека уничижительный суффикс -ка: Васька, Машка, Дашка, Пашка и так далее. Никогда не понимала, это форма извращения или отклонение в воспитании? © hovrashe / Twitter
-
Вы мне объясните, пожалуйста, я понимаю, что у всех вкусы разные и некоторые люди любят даже ОЛИВКИ, и таких можно понять, но вот людей, которым на полном серьезе может нравиться ПЕЧЕНКА, я не понимаю. © chern_ov / Twitter
-
Девчонки, объясните, может, я чего-то в этой жизни не понимаю, но КАК вы носите стринги. Это же неудобно: везде все давит и вечно это ощущение «зажеванности». Серьезно, люди, которые спокойно носят стринги, достигли высшего уровня просветления, они могут все. © HeIIoSidney96 / Twitter
-
В детстве никогда не понимал вот этих всех песен про «крылатые качели», про «лесной олень» и остальных. Какой ребенок будет тосковать о том, что он однажды вырастет? А потом дошло, что эти песни написаны взрослыми для таких же взрослых. Уставших, ностальгирующих, седеющих взрослых. © Grey1123 / Twitter
-
Дико завидую смелости людей, которые берут что-то в супермаркете и начинают прям там есть или пить, а на кассе просто пробивают этикетку. Вам вот прям правда норм? У вас нет чувства неловкости или еще чего-нибудь такого? © ol_fa_sol / Twitter
А какие вопросы не дают вам спать по ночам?