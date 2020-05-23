25+ взрослых людей рассказали о вещах, которых они не понимают, хоть тресни

Мне 26, а я до сих пор не понимаю, почему в школе нам рассказывали про какие-то дискриминанты или достижения левых людей, но не рассказали, как зарабатывать деньги, общаться с людьми или, например, справляться с чувством тоски по человеку, которому ты не упал. © tannyshanny / Twitter

Почему чаще всего в кабинках в туалете есть огромное пространство внизу? То есть дверь доходит не до конца, а как бы обрывается на середине так, что торчат ноги. У меня есть несколько объяснений: так проще мыть; видно, занята ли кабинка; если кто-то застрянет — можно вылезти. Может быть, это способ заставить людей общаться? Например, я могу оценить, насколько красивые туфли у девушки в соседней кабинке. Я долго рассуждала об этом и пришла к выводу — ничего из этого не оправдывает огромных щелей в стенках кабинки и короткой двери. © Iva Izabela Miholic / Quora