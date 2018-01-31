25 мам, которые умеют отжечь не по-детски

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Эти фотографии позволят вам на мгновение заглянуть в семьи самых разных людей с очень разными мамами. У каждой из них есть свой метод воспитания, ну и конечно же, изрядное чувство юмора, которому можно только позавидовать.

AdMe.ru предлагает вам убедиться, что даже самые серьезные мамы не прочь пошутить, но при этом они лучше всех знают, как поставить на место непослушного отпрыска или домашнего питомца.

Когда дочь-подросток спросила у мамы, можно ли ей задержаться у друзей, та прислала ей в ответ самодельный мем

«Моя мама прокомментировала статус моей двоюродной сестры в фейсбуке»

«Моя мама выдворяет кота из помидорных кустов»

«Мне повезло, что моя мама родом из Кореи. А то бы так и ходил грязным»

«Моя мама-еврейка подарила мне картину на новоселье»

«Сегодня моя мама создала аккаунт в фейсбуке. Вот что она прислала мне в своем первом сообщении»

Мама-тролль позирует для панорамы

Парень отправил маме свое изображение на картоне, когда учился за границей. Она нашла ей достойное применение

Парень показал костюм на выпускной, который ему сшила мама. Интернет-пользователи сочли костюм отличным вариантом для косплея по мотивам фильма «Тупой и еще тупее»

«Моя мама ни за что не пропустит Хеллоуин»

«Мама прислала мне фотографию своей пиццы. Долго не мог понять, почему кнопка „воспроизвести“ не работает»

«Мама повесила это у себя в прихожей, чтобы всякий раз, когда я к ней прихожу, я вспоминала, как кошмарно выглядела в 2005-м»

Мама устала напоминать сыну, чтобы тот вынес мусор, и опубликовала это фото в интернете. Пользователи посоветовали парню заодно вымыть пол и стену

«Мама привезла меня в колледж на встречу первокурсников. Потом она отправила мне это»

«Хотели разыграть маму, но она только сфотографировала нас и зашла в дом»

«Папа пошутил, что не выйдет из магазина, пока мама не оставит свое селфи на всех устройствах. Она так и сделала»

«Я плачу за дополнительные творческие кружки сына, чтобы он мог приносить домой ерунду вроде этой»

«Моя дочь завороженно смотрит на мужчин с бородой. А моя мама великолепно вяжет»

Еще одна мама связала «свитер» для питомца своей дочери

«Моя мама прислала мне это фото со словами: „Она победила в конкурсе“»

Мать Драконов

«Мама сказала „черт“ в присутствии Санты. Вот как он отреагировал»

«Когда мне было 5 лет, я захотел зайти в фотокабинку один. 22 года спустя мама показала мне результаты»

А эта мама угнала у сына велик

«Ведь я же не плохая мать?»