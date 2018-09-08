25 смешных видео, которые были сняты совершенно случайно и стали хитами в сети

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Просмотр веселых фоторафий — это, конечно, хороший антидепрессант. Они поднимают настроение и помогают пережить рабочий день. Но ведь смешные видео гораздо лучше: это не просто застывший момент, а целая история. И самое интересное, что многие из них сняты абсолютно случайно.

Мы в AdMe.ru на досуге не прочь посмотреть веселые ролики в сети, а самые интересные сохраняем. Делимся с вами своими последними фаворитами. И у нас тут не только котики.

1. Это просто, хозяин. Делай как я!

2. Когда все болеют за любимую команду, а ты радуешься вместе со всеми просто потому, что тебе вкусненько

3. Твое лицо, когда тебя довели до белого каления, а потом еще и подсматривают, когда ты обдумываешь план мести

4. Найди такого человека, который будет смотреть на тебя так же, как верхний хаски на свой кофеек со сливочками

5. Кажется, в этом доме завелся полтергейст

6. Когда мгновенно оказываешься в другом городе, но по пути набираешь несколько килограммов

7. Научил собаку новому трюку

8. Ну так каждый может!

9. Идеальное преступление, на которое понадобилось всего несколько секунд

10. Когда понимаешь, что без этого двуногого домой все равно не попасть...

11. Охранять — его призвание

12. Когда твое место заняла наглая кошачья морда, но ты слишком хороший мальчик, чтобы из-за этого ссориться

13. Ему еще повезло: в прошлый раз он был холстом...

14. Не беспокойся, человек, я помогу тебе с планкой

15. Просто кто-то слишком много ест

16. Твое лицо, когда вышел прогуляться и случайно встретил Киану Ривза

17. Кажется, за кадром кому-то достанется

18. Идеальный момент для побега

19. Я убью тебя позже

20. Взял интервью у случайного мужчины

«— Беспокоят ли вас выборы в США? [2016 год, перед избранием Трампа] — Знаете, у нас есть принцип, мы не говорим о проблемах других государств, особенно дружественных нам. — Из какой вы делегации? — Из португальской. — А вы в ней кто? — Я президент Португальской Республики. — Спасибо...»

21. Остерегайтесь собаки! Глядя на нее, можно умереть со смеху

22. Кажется, этого песика тренировал Флэш

23. Женщина утверждала, что ее собака стала вегетарианкой и не хочет есть мясо. Но в прямом эфире телешоу что-то пошло не так...

24. Так выглядит гиперопека по-кошачьи

25. Когда хотел привлечь к себе внимание хозяина и случайно прославился на весь мир

Бонус: работа телерепортера — это высокий риск... быть зацелованным

А какие видео обычно поднимают настроение вам? И какими еще приемами вы пользуетесь, чтобы справиться со скукой? Расскажите нам об этом в комментариях.