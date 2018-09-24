25 вещей, про которые все слышали, но только единицы видели их вживую
Даже в XXI веке, полном любой информации, многое остается для нас загадкой. Мы смело можем сказать, что благодаря интернету знаем буквально все. Но все равно в мире достаточно вещей, о которых слышали практически все, но почти никто не видел их своими глазами — к примеру, вы знаете, как выглядит Большой сфинкс со спины?
AdMe.ru покажет вам снимки, которых вы точно не видели раньше, и, вероятно, вам даже в голову не пришло бы искать их специально.
Как прорастает шишка
Линяющая змея
Новорожденный нильский крокодил
След от удара молнии
Как паук плетет паутину
Настоящая маска чумного доктора
Лапка паука в макросъемке
Запуск фейерверка, снятый с долгой выдержкой
Так бумага побеждает камень
Обычно на фото вы видите Землю с другого ракурса
Так выглядит самолет в разрезе
4 года снимков взрывающейся звезды, ужатые в 15 секунд
Рентген головы акулы-молота
Ураган «Флоренция» с борта МКС
Так осьминог выпускает чернила в момент опасности
Так бананы выглядят в начале процесса их созревания
Практика студента по операции на почках
Протез, напечатанный на 3D-принтере
Лицензия № 1: этот бар в Чикаго первым получил лицензию на продажу выпивки после отмены «сухого закона»
Вертолеты в упаковке
Водопад в обычном состоянии и во время урагана
Затонувшая статуя фараона, найденная около затопленного города Гераклиона
Агат в разрезе
Круизный лайнер в Панамском канале
Большой сфинкс: вид сзади
А какие вещи поразили вас, когда вы впервые в жизни их увидели?
Фото на превью Birdchop / reddit