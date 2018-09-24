25 вещей, про которые все слышали, но только единицы видели их вживую

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Даже в XXI веке, полном любой информации, многое остается для нас загадкой. Мы смело можем сказать, что благодаря интернету знаем буквально все. Но все равно в мире достаточно вещей, о которых слышали практически все, но почти никто не видел их своими глазами — к примеру, вы знаете, как выглядит Большой сфинкс со спины?

AdMe.ru покажет вам снимки, которых вы точно не видели раньше, и, вероятно, вам даже в голову не пришло бы искать их специально.

Как прорастает шишка

Линяющая змея

Новорожденный нильский крокодил

След от удара молнии

Как паук плетет паутину

Настоящая маска чумного доктора

Лапка паука в макросъемке

Запуск фейерверка, снятый с долгой выдержкой

Так бумага побеждает камень

Обычно на фото вы видите Землю с другого ракурса

Так выглядит самолет в разрезе

4 года снимков взрывающейся звезды, ужатые в 15 секунд

Рентген головы акулы-молота

Ураган «Флоренция» с борта МКС

Так осьминог выпускает чернила в момент опасности

Так бананы выглядят в начале процесса их созревания

Практика студента по операции на почках

Протез, напечатанный на 3D-принтере

Лицензия № 1: этот бар в Чикаго первым получил лицензию на продажу выпивки после отмены «сухого закона»

Вертолеты в упаковке

Водопад в обычном состоянии и во время урагана

Затонувшая статуя фараона, найденная около затопленного города Гераклиона

Агат в разрезе

Круизный лайнер в Панамском канале

Большой сфинкс: вид сзади

А какие вещи поразили вас, когда вы впервые в жизни их увидели?