25 человек, которые продлили себе жизнь одним походом в супермаркет
В современный супермаркет можно ходить не только за покупками. Это все равно что музей, где выставлены детища дизайнеров, маркетологов и владельцев торговых сетей. Бесконечная колбаса, свиные крылышки, супергерои из фарша и даже не очень спелая мандрагора. Словом, сплошное развлечение, да еще и бесплатно. Ну, почти. По крайней мере, за просмотр этой подборки магазинных чудес с вас точно не возьмут денег.
AdMe.ru открыл для себя дивный мир супермаркетов и спешит поделиться с вами самыми смешными находками.
«Мне, пожалуйста, полметра салями»
Что же ты такое?
Когда действительно знаешь свою целевую аудиторию
Непорядок! В этом супермаркете продаются незрелые мандрагоры!
Пожалуй, в этом магазине для привлечения покупателей сделали даже слишком много
Грибы здесь можно не купить, а буквально собрать
Видимо, целые булки хлеба уже не в почете
Так вот на что клюют рыбы в Канаде
Похоже, в этом отделе работает Золушка
Когда ценники разрабатывал настоящий художник
Даже за ничто иногда приходится платить
Стойка для дегустации жареного бекона. И почему таких еще нет в каждом магазине...
И снова дегустация, вот только попробовать в этом магазине покупатели могут туалетную бумагу
Пожалуй, это можно назвать своеобразной заботой о физической форме покупателей
Кажется, владельцы этого супермаркета решили вернуться к бартеру
А вот эскалатор для тележек, осталось придумать кассовую ленту прямо до окна квартиры
Вот это точно настоящая забота о покупателях
«Для вашего удобства на этой кассе нет конфет».
Для тех, кто в душе видит себя правителем неприступного замка, но вынужден работать в магазине
В бытовом супермаркете один из холодильников был подключен к сети и забит замороженной пиццей
Пожалуй, именно так может выглядеть снежный человек
Когда консультанты в погоне за покупателями применяют секретное оружие — обольщение
Ну а кто не мечтал хоть раз сделать так же?
Этот охранник готов остановить нарушителя любой крутости
«Ребята, это вахтер в моем супермаркете. Я никак не могу это объяснить»
Аукцион невиданной щедрости
А вам приходилось сталкиваться в магазине с тем, что не поддается никакому объяснению?