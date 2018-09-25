25 человек, которые продлили себе жизнь одним походом в супермаркет

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В современный супермаркет можно ходить не только за покупками. Это все равно что музей, где выставлены детища дизайнеров, маркетологов и владельцев торговых сетей. Бесконечная колбаса, свиные крылышки, супергерои из фарша и даже не очень спелая мандрагора. Словом, сплошное развлечение, да еще и бесплатно. Ну, почти. По крайней мере, за просмотр этой подборки магазинных чудес с вас точно не возьмут денег.

AdMe.ru открыл для себя дивный мир супермаркетов и спешит поделиться с вами самыми смешными находками.

«Мне, пожалуйста, полметра салями»

Что же ты такое?

Когда действительно знаешь свою целевую аудиторию

Непорядок! В этом супермаркете продаются незрелые мандрагоры!

Пожалуй, в этом магазине для привлечения покупателей сделали даже слишком много

Грибы здесь можно не купить, а буквально собрать

Видимо, целые булки хлеба уже не в почете

Так вот на что клюют рыбы в Канаде

Похоже, в этом отделе работает Золушка

Когда ценники разрабатывал настоящий художник

Даже за ничто иногда приходится платить

Стойка для дегустации жареного бекона. И почему таких еще нет в каждом магазине...

И снова дегустация, вот только попробовать в этом магазине покупатели могут туалетную бумагу

Пожалуй, это можно назвать своеобразной заботой о физической форме покупателей

Кажется, владельцы этого супермаркета решили вернуться к бартеру

А вот эскалатор для тележек, осталось придумать кассовую ленту прямо до окна квартиры

Вот это точно настоящая забота о покупателях

«Для вашего удобства на этой кассе нет конфет».

Для тех, кто в душе видит себя правителем неприступного замка, но вынужден работать в магазине

В бытовом супермаркете один из холодильников был подключен к сети и забит замороженной пиццей

Пожалуй, именно так может выглядеть снежный человек

Когда консультанты в погоне за покупателями применяют секретное оружие — обольщение

Ну а кто не мечтал хоть раз сделать так же?

Этот охранник готов остановить нарушителя любой крутости

«Ребята, это вахтер в моем супермаркете. Я никак не могу это объяснить»

Аукцион невиданной щедрости