25+ вещей, которые вдруг отыскались среди гор барахла. И оказались круче этих ваших новых с этикетками

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Кажется, что отыскать нечто действительно ценное на всех этих барахолках — практически невыполнимая миссия. Но довольно приличный опыт пользователей интернета доказывает, что всего лишь капелька везения — и у вас в руках настоящая находка. А то и драгоценность, истинная стоимость которой выше во множество раз.

Мы в AdMe.ru загляделись на все эти вещицы, которые подарили своим добытчикам целый грузовик радости. А в бонусе вас ждет доказательство того, что иногда нечто уникальное может достаться и вовсе бесплатно.

«Дизайнерская сумка 1920-х годов за $ 2,99»

Я видел такие в антикварных магазинах больше чем за $ 125! © TrumanChipotle17 / Reddit

«До сегодняшнего дня я и не знала, что мне нужен цветочный горшок в виде слона ($ 5,99)»

«Это точилка. Ей около 100 лет, а стоила она примерно $ 7. Я ее отмыла, отчистила и теперь кайфую»

«Может, он не особо крутой, но мне кажется, что этот чувак вчера был рад оказаться у меня, а не остаться на барахолке»

«Урвала вот тарелку с рыбами, мне нравится!»

«Мой жестяной плакат, купленный за € 1. Обожаю»

Не кресло, а практически новый друг

«Его стоит назвать Гауди, потому что кто-то явно вдохновлялся работами этого архитектора»

«Всегда хотела себе такую и наконец нашла за $ 19,99!»

«Выяснилось, что купленные за $ 50 стол и стулья — дизайнерские. Их оценили в $ 1 800!»

«Ну невозможно милые солонка с перечницей. Купила всего за $ 2!»

«Моя самая любимая подставка для ложек из секонд-хенда»

«Оделась на работу как сумасшедшая повелительница чайников»

«И да, кардиган из комиссионки».

«Безоговорочно влюблен в эту „жуткую“ кружку за $ 1»

«Я человек простой: вижу что-то из латуни — покупаю. Ананас стоил $ 4»

«Я не очень люблю украшения, но эта маленькая брошка слишком уникальна, чтобы просто пройти мимо»

«Нашла эту картину за $ 6 на распродаже. Не знаю, кто художник, но мне очень нравится!»

«Не могу поверить тому, как мне повезло! Эта лампа в виде черепахи стоит 5 $»

«Этот медвежонок вернул меня в детство. Очень люблю его!»

«Как же давно я хотел настенные часы. И вот они, стоили $ 14»

Самая глупая штуковина, которую я видел. Хочу такие же. © SIXA_G37x / Reddit

А вот это зеркало за $ 4 вполне может однажды ночью кого-нибудь напугать

«Эта брошка валялась в коробке со сломанными украшениями и стоила $ 24,99»

«Оказалось, что она из белого золота».

«Тарелку-лобстера и нож для сыра я купил в разных магазинах, но как же они идеально подходят друг другу!»

«Пожалуйста, передай этому привидению, что я в него влюбилась»

«$ 20 потрачены не зря. Одна из моих любимых находок»

«Нашел эту потрясающую лампу за $ 10!»

Это просто морская сказка какая-то

Бонус: а иногда что-то чудесное можно получить и вовсе бесплатно

«Помогала подруге переехать и смогла оставить себе эту красоту».