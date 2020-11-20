25+ вещей, которые вдруг отыскались среди гор барахла. И оказались круче этих ваших новых с этикетками
Кажется, что отыскать нечто действительно ценное на всех этих барахолках — практически невыполнимая миссия. Но довольно приличный опыт пользователей интернета доказывает, что всего лишь капелька везения — и у вас в руках настоящая находка. А то и драгоценность, истинная стоимость которой выше во множество раз.
Мы в AdMe.ru загляделись на все эти вещицы, которые подарили своим добытчикам целый грузовик радости. А в бонусе вас ждет доказательство того, что иногда нечто уникальное может достаться и вовсе бесплатно.
«Дизайнерская сумка 1920-х годов за $ 2,99»
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Я видел такие в антикварных магазинах больше чем за $ 125! © TrumanChipotle17 / Reddit
«До сегодняшнего дня я и не знала, что мне нужен цветочный горшок в виде слона ($ 5,99)»
«Это точилка. Ей около 100 лет, а стоила она примерно $ 7. Я ее отмыла, отчистила и теперь кайфую»
«Может, он не особо крутой, но мне кажется, что этот чувак вчера был рад оказаться у меня, а не остаться на барахолке»
«Урвала вот тарелку с рыбами, мне нравится!»
«Мой жестяной плакат, купленный за € 1. Обожаю»
Не кресло, а практически новый друг
«Его стоит назвать Гауди, потому что кто-то явно вдохновлялся работами этого архитектора»
«Всегда хотела себе такую и наконец нашла за $ 19,99!»
«Выяснилось, что купленные за $ 50 стол и стулья — дизайнерские. Их оценили в $ 1 800!»
«Ну невозможно милые солонка с перечницей. Купила всего за $ 2!»
«Моя самая любимая подставка для ложек из секонд-хенда»
«Оделась на работу как сумасшедшая повелительница чайников»
«И да, кардиган из комиссионки».
«Безоговорочно влюблен в эту „жуткую“ кружку за $ 1»
«Я человек простой: вижу что-то из латуни — покупаю. Ананас стоил $ 4»
«Я не очень люблю украшения, но эта маленькая брошка слишком уникальна, чтобы просто пройти мимо»
«Нашла эту картину за $ 6 на распродаже. Не знаю, кто художник, но мне очень нравится!»
«Не могу поверить тому, как мне повезло! Эта лампа в виде черепахи стоит 5 $»
«Этот медвежонок вернул меня в детство. Очень люблю его!»
«Как же давно я хотел настенные часы. И вот они, стоили $ 14»
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Самая глупая штуковина, которую я видел. Хочу такие же. © SIXA_G37x / Reddit
А вот это зеркало за $ 4 вполне может однажды ночью кого-нибудь напугать
«Эта брошка валялась в коробке со сломанными украшениями и стоила $ 24,99»
«Оказалось, что она из белого золота».
«Тарелку-лобстера и нож для сыра я купил в разных магазинах, но как же они идеально подходят друг другу!»
«Пожалуйста, передай этому привидению, что я в него влюбилась»
«$ 20 потрачены не зря. Одна из моих любимых находок»
«Нашел эту потрясающую лампу за $ 10!»
Это просто морская сказка какая-то
Бонус: а иногда что-то чудесное можно получить и вовсе бесплатно
«Помогала подруге переехать и смогла оставить себе эту красоту».
А какими своими покупками вы по-настоящему гордитесь?