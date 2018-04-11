25 вещей, которые создавались с умом, но что-то пошло не по плану

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Мы все ценим удобные и функциональные вещи и от красивого дизайна не откажемся. Но далеко не всегда производители радуют нас предметами, которые можно использовать по назначению.

AdMe.ru подобрал для вас 25 фото, на которых запечатлены смешные провалы дизайнеров или создателей самых разных вещей.

Переводчик постарался

«Невозможно подключиться к сервису перевода».

Когда нашел тех, кто быстро и недорого устанавливает солнечные панели

Все эти ваши юристы на одно лицо

Доска для нарезки. Хотя скорее просто доска

Когда места для кровати не было, но его все-таки нашли

Первый беспилотник «Почты России» спустя 30 секунд после запуска

Создатели учебника очень хотели, чтобы дети выучили цвета

«Цвета: белый, оранжевый, светло-зеленый, голубой; серый, розовый, зеленый, темно-синий; черный, красный, коричневый, лиловый».

Электрик постарался

Не хотите пакет мышек с собой?

«Ice — лед, Mice — мыши».

Мастера по установке ручек вызывали?

Продуманность в каждой мелочи

«Фонд обеспечения инвалидными колясками».

Удачный выбор плитки

Когда камера находится прямо над трубой отопительного котла

Так ведь и вправду похоже!

«Вкусный торт».

Чем дольше смотришь, тем более странным кажется

А замок, наверное, для красоты

Парфюм с запахом воды

«Разве вы не любите запах воды?»

Парковочное место, которое всегда свободно

Нужно уметь выходить за рамки

Когда что-то не учел при планировке

На случай потопа? Других вариантов у нас нет

Кран, который моет сам себя

Вы бы уже определились там

«Не входить. / Вход».

Доска для каннибалов

Это должны были быть шоколадные яйца...

А вам встречались вещи, при создании которых случилось смешное недоразумение?