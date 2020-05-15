25+ вещей, которые прошли через руки дизайнеров и стали дико желанными
Современный человек привык к тому, что его удивляют. И дизайнерам приходится изрядно трудиться, чтобы по-новому обыграть знакомые с детства предметы, будь то кроссовки, которым отрезали верх начисто, вазы для цветов из силикона или в виде колб и даже простая подставка под ложку, которая превратилась в нечто неожиданное. Все это не только круто выглядит, но и функционально. Ну а в бонусе вы найдете то, что заставит вас улыбнуться.
Мы в AdMe.ru и сами не против обзавестись почти всем, что есть в этом списке (особенно подвесная палатка впечатлила), ведь мы за креатив и инновационный подход к простым вещам. А вы?
Ангельский рюкзак
Точилка для ножа в виде акулы
Кран в форме дракона
Кружки с отверстием для пакетика чая в виде очаровательных зверушек
Обалденная подвесная палатка
Стул нового поколения
Держатель для ложки в форме краба
Щетка для пола в виде собачки
3D-ковер ручной работы
Кошелек, который можно зацепить за пояс
Ручка переключения коробки передач в форме рукоятки меча
Крутая лампа из скейтборда
Сенсорные перчатки-котики
Чумовая подставка под очки
Подвесная декоративная ваза
Креативная подставка для ножей в виде воина
Шезлонг, кулер и рюкзак «3 в 1» для сумасшедших приключений
Пляжный бокал с необычной ножкой
Гибкий универсальный удлинитель
Нож для пиццы в форме велосипеда
Потрясающая кружка для кинестетиков
Новаторские кроссовки без верха
Светодиодный ночник, проецирующий красочное павлинье оперение на стену
Эксклюзивная интерпретация обычного коробка со спичками
Каждому меломану нужен такой ланч-бокс
Уникальная силиконовая ваза
Дуршлаг в виде макаронного монстра
Бонус: мечта всех домовладельцев — приспособление для селфи с котом
А что бы вам хотелось от современного дизайна? Может быть, вы давно мечтаете о каком-то необычном девайсе?
Фото на превью etsy