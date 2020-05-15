25+ вещей, которые прошли через руки дизайнеров и стали дико желанными

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Современный человек привык к тому, что его удивляют. И дизайнерам приходится изрядно трудиться, чтобы по-новому обыграть знакомые с детства предметы, будь то кроссовки, которым отрезали верх начисто, вазы для цветов из силикона или в виде колб и даже простая подставка под ложку, которая превратилась в нечто неожиданное. Все это не только круто выглядит, но и функционально. Ну а в бонусе вы найдете то, что заставит вас улыбнуться.

Мы в AdMe.ru и сами не против обзавестись почти всем, что есть в этом списке (особенно подвесная палатка впечатлила), ведь мы за креатив и инновационный подход к простым вещам. А вы?

Ангельский рюкзак

Точилка для ножа в виде акулы

Кран в форме дракона

Кружки с отверстием для пакетика чая в виде очаровательных зверушек

Обалденная подвесная палатка

Стул нового поколения

Держатель для ложки в форме краба

Щетка для пола в виде собачки

3D-ковер ручной работы

Кошелек, который можно зацепить за пояс

Ручка переключения коробки передач в форме рукоятки меча

Крутая лампа из скейтборда

Сенсорные перчатки-котики

Чумовая подставка под очки

Подвесная декоративная ваза

Креативная подставка для ножей в виде воина

Шезлонг, кулер и рюкзак «3 в 1» для сумасшедших приключений

Пляжный бокал с необычной ножкой

Гибкий универсальный удлинитель

Нож для пиццы в форме велосипеда

Потрясающая кружка для кинестетиков

Новаторские кроссовки без верха

Светодиодный ночник, проецирующий красочное павлинье оперение на стену

Эксклюзивная интерпретация обычного коробка со спичками

Каждому меломану нужен такой ланч-бокс

Уникальная силиконовая ваза

Дуршлаг в виде макаронного монстра

Бонус: мечта всех домовладельцев — приспособление для селфи с котом

А что бы вам хотелось от современного дизайна? Может быть, вы давно мечтаете о каком-то необычном девайсе?