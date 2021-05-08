25+ умельцев, которые не стали ждать милости от ювелиров и сами сделали умопомрачительные украшения
Отыскать украшение мечты на прилавках магазинов порой так же трудно, как черную кошку в черной комнате. Особенно если ее там нет. Поэтому кое-кто применяет творческий подход и делает украшения самостоятельно. В ход идут самые разные материалы: металл, камни, проволока и даже засушенные цветы.
Мы в AdMe.ru с упоением рассматривали творения мастеров и убедились: здесь не обошлось без капельки волшебства.
1. «Сделала несколько серебряных колец, чтобы сохранить незабудки из моего сада. Такие милые цветочки!»
2. «А вот и новое кольцо, вдохновленное водой. Сделано мною»
3. «Смастерила полупрозрачную заколку для волос в виде стрекозы из эпоксидной смолы»
4. Комплект из браслета и сережек: нитки цвета старого золота, бисер двух размеров цвета отполированного золота
5. Аммонит в серебре, украшенный гранатами
6. «Заколки с ягодками из полимерной глины. Вкусно?»
7. «Эти серьги я соорудила из очень тонких ниток для вязания крючком»
9. «Я попыталась захватить кусочки неба в эти подвески»
10. «Мой прогресс: первую медузу сделала год назад, а эту сейчас»
11. «Разница почти в 1 год. За это время мои навыки улучшились. Горжусь собой»
12. «Сделала это кольцо из стерлингового серебра и назвала „Кактусороза“. Ободок кольца похож на кактус, а цветок напоминает розы из моего сада»
13. «Первых кроликов я создала в 2017 году, последний раз делала чуть больше года назад. И вот, спустя такой долгий перерыв, брошь ждал апгрейд»
14. «На эти романтические сережки меня вдохновили колокольчики»
15. «Изготовил на заказ браслет с застежкой в виде головы орла»
16. «Подвеска с гранатами, оплетенная золотой и серебряной проволокой»
17. «„Камень“ из эпоксидной смолы в медном кольце — все собственного производства»
18. «Потребовалось немало времени, чтобы сделать эту заколку. Но я очень довольна результатом»
19. Ожерелье для русалки
20. «Мой прогресс в изготовлении колец. Слева — два месяца назад, справа — в прошлые выходные»
21. «Сделала эти серьги в виде кубиков из полимерной глины»
22. «Вы видите это первыми: подвеска „Глаз правды“ с аметистом в серебре и золоте. В качестве акцентов — опал, сапфиры и александрит»
23. «Мой прогресс в плетении из проволоки за год»
«Самое первое украшение и совсем недавнее».
24. «Последняя работа — серьги в виде палочек, инкрустированные белым топазом»
25. «Я только что закончила делать это кольцо с бирюзой»
26. «Новые серьги из макраме. Очень нравится, как они вышли»
Украшения из какого материала вам нравятся больше всего? Какое ваше любимое украшение?
Фото на превью tekhi / Pikabu
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