25 уличных надписей, которые вызывают сожаление, что их написал не ты

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Надписи на стенах, кажется, можно рассматривать как отдельный жанр литературы: настолько философскими, смешными или романтичными они бывают. А некоторые объявления пора вносить в учебники по мотивации и рекламе, потому что после их прочтения сразу хочется позвонить по указанному номеру и поговорить с человеком, который создал этот шедевр.

Мы в AdMe.ru любим народное творчество. Оно, как книги, может менять судьбы людей. Идешь такой грустный по улице, как вдруг на глаза попадается гениальное объявление или философская фраза на стене. И сразу жизнь становится чуточку лучше. Мы подобрали для вас несколько именно таких народных шедевров.

25. Для толерантных

24. Для тех, кто готов к неожиданностям. Наверное

23. Для тех, кто в поиске

22. Для настоящих ценителей красоты

21. Для тех, кто понял, что настало время все изменить

20. Для тех, кто разбирается в моллюсках и любви

19. Для философов

18. Для тех, кто ценит постоянство

17. Для тех, кто любит коллективные решения

16. Для всех и каждого

15. Для математиков по жизни

14. Для тех, кто волнуется о других

13. Для суперменов

12. Для тех, кто умеет расставлять приоритеты

11. Для тех, кто умеет находить хорошее во всем

10. Для отчаянных романтиков

9. Для тех, кто надеется до последнего

8. Для тех, кто любит задавать вопросы

7. Для тех, кто не боится трудностей

6. Для тех, кто ценит свободу выбора

5. Для тех, кто может найти выход из любой ситуации

4. Для мечтателей

3. Для знатоков классики

2. Для тех, у кого доброе сердце

1. Для тех, кто проектирует что-то невероятное

Над чем вы смеялись больше всего? А над какой фразой задумались? Делитесь в комментариях!