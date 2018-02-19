25 твитов, в которых все разочарование мира выражено всего в 4 словах

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В твиттере устроили новый флешмоб, и мир стремительно захватывает хештег #DisappointMeIn4Words (#РасстройМеня4Словами). Микроблогеры делятся друг с другом самыми неприятными фразами, которые можно уместить всего в 4 слова. И порой в этих 4 словах вся боль человечества.

AdMe.ru собрал для вас 25 примеров того, что иногда и 4 слов достаточно, чтобы разбить чье-то сердце или заставить тысячи людей понимающе кивнуть.

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