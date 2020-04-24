25 твитов о женских проблемах, которые можно решить, только рассмеявшись им в лицо
Стереотипов о мужчинах и женщинах хватило бы на целую энциклопедию. И хотя многие из них представляют собой штампы и клише, которыми все мы уже сыты по горло, некоторые ловко подмеченные мелочи непременно покажутся знакомыми и заставят нас улыбнуться. Никто не станет спорить, что прекрасная половина человечества обладает исключительным остроумием и самоиронией, и чтобы в этом убедиться, достаточно просто полистать соцсети.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо твитов, которые расскажут о буднях женщин лучше, чем любая романтическая комедия.
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Признавайтесь: под каким из этих твитов вы бы подписались без раздумий? И с какими еще трудностями вам приходится сталкиваться в повседневной жизни?