25 твитов о женских проблемах, которые можно решить, только рассмеявшись им в лицо

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Стереотипов о мужчинах и женщинах хватило бы на целую энциклопедию. И хотя многие из них представляют собой штампы и клише, которыми все мы уже сыты по горло, некоторые ловко подмеченные мелочи непременно покажутся знакомыми и заставят нас улыбнуться. Никто не станет спорить, что прекрасная половина человечества обладает исключительным остроумием и самоиронией, и чтобы в этом убедиться, достаточно просто полистать соцсети.