25 твитов о глупых подарках, которые люди запомнили на всю жизнь. И мы не скоро их забудем

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Пожалуй, каждый из нас получал в подарок что-то ненужное, порой нелепое, а иногда и вовсе странное. Пользователь твиттера решил создать тред о таких дарах. Он получил несколько сотен ответов, практически каждый из которых можно назвать шедевром.