25 твитов о глупых подарках, которые люди запомнили на всю жизнь. И мы не скоро их забудем
Пожалуй, каждый из нас получал в подарок что-то ненужное, порой нелепое, а иногда и вовсе странное. Пользователь твиттера решил создать тред о таких дарах. Он получил несколько сотен ответов, практически каждый из которых можно назвать шедевром.
Редакция AdMe.ru прочитала этот тред полностью и поразилась, насколько оригинальной бывает фантазия у некоторых людей. Ну и чувство юмора, конечно!
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Looser в переводе с англ. — «неудачник».
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А какой самый нелепый и смешной подарок получали вы?
Фото на превью Insomni54630740 / Twitter